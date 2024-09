Desfile Académico da UALG com o tema “Os Desafios dos Estudantes no Ensino Superior”

O Desfile Académico da Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg), é uma das atividades da Receção ao Caloiro do Algarve que este ano decorre no dia 17 de setembro pelas ruas de Faro.

Com inicio pelas 14h00 no Campus da Penha e tendo como destino final o Largo de São Francisco, o desfile dá a oportunidade de a comunidade farense conhecer os novos estudantes da Universidade do Algarve.

Nos últimos anos este mega desfile tem abordado temas cruciais para os estudantes e a comunidade algarvia, tendo sido levantadas bandeiras sobre as alterações climáticas que se fazem sentir na região e os problemas da habitação estudantil.

Este ano deu-se voz aos estudantes para a escolha do tema, no passado dia 6 de setembro no Grande Auditório do Campus de Gambelas. Rita Tavares, Presidente da Associação Académica da Universidade do Algarve abriu um espaço de diálogo e discussão produtiva entre os vários cursos da Universidade do Algarve presentes, sendo levada a cabo uma votação onde o tema “Os Desafios dos Estudantes no Ensino Superior” foi o vitorioso.

Este tema dá abertura aos estudantes para escolherem a vertente que mais lhes impacta.