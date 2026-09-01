De 3 a 5 de setembro, o Festival F regressa à zona histórica de Faro.

Com o início do Festival F, a grelha de programação habitual da RUA FM vai sofrer alguns ajustes devido à nossa presença com emissões em direto do recinto. Esta programação temporária começa dia 3 de setembro (quinta-feira) e vai até dia 5 de setembro (sábado).

Com as emissões de rádio em direto do recinto do Festival F, não vão ser transmitidos os programas de autor e as rubricas apenas vão ser transmitidas nos horários habituais da manhã .

A emissão do Café Duplo, das 08h-10h, vai ser suspensa durante estes dias, não havendo também os Destaques do Dia com o Sul Informação.

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