Fontes da Praça de Tânger, Largo Pé da Cruz, Largo do Povo (Montenegro) e Jardim da Alameda vão ser reativadas. Autarquia prepara intervenção noutras fontes do concelho.

O Município de Faro e a Sociedade Urbiágua – Comércio e Montagem de Fontes, Lda assinaram esta terça-feira, dia 25 de agosto, contrato para requalificação e reparação de várias fontes ornamentais do concelho. O contrato, no valor global de 57.280,22 euros, acrescido de IVA, prevê a intervenção nas fontes da Praça de Tânger, Largo Pé da Cruz, Largo do Povo – Largo da Bica (Montenegro) e do Jardim da Alameda (quatro fontes e sistema de atomização), bem como a manutenção preventiva a realizar ao longo do período de um ano.

Esta intervenção, com um prazo de 455 dias para a sua execução, revela-se essencial para garantir o bom estado de conservação, segurança e funcionalidade destes equipamentos, que estavam desativados há vários anos por falta de condições. A sua reativação, que acontecerá muito em breve, permitirá repor a dignidade do espaço público e ter um efeito de arrefecimento da temperatura ambiente nestes locais nos momentos de maior calor.

Além destas, o Município de Faro prevê avançar para a requalificação e reparação de outras fontes e equipamentos do género existentes no concelho, alguns deles em locais estratégicos da cidade e que carecem de intervenções complexas, e permitirão igualmente uma valorização do espaço público e do património municipal.