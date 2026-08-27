De 1 a 6 de setembro, realiza-se no Armazém Regimental, em Lagos, a Mostra de Artesanato Multicultural.

Esta iniciativa, com organização da Associação dos Artesãos do Barlavento, pretende promover e valorizar o artesanato, a criatividade e a diversidade cultural, proporcionando ao público a oportunidade de conhecer e adquirir trabalhos artesanais de diferentes origens e tradições.

Diariamente, entre as 10h30 e as 20h, a Mostra de Artesanato Multicultural no armazém regional, na praça infante dom Henrique em Lagos, apresenta exposições com peças de cerâmica, tecelagem, joalharia e trabalhos em madeira, reforçando a promoção e dinamização do setor artesanal.

A entrada é gratuita.