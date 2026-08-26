As candidaturas ao alojamento nas residências da Universidade do Algarve dos Serviços de Ação Social (SAS) estão abertas até amanhã, 𝟐𝟕 𝐝𝐞 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨, para estudantes do 1.º ano que ingressem pela primeira vez através do Concurso Nacional de Acesso ou dos Concursos Especiais.

Os estudantes do 1.º ano interessados em alojamento numa residência universitária da UAlg devem realizar a candidatura através do formulário online.

Com um investimento global de cerca de 18 milhões de euros, dos quais mais de 8,8 milhões de euros são assegurados pela Universidade do Algarve, as duas novas residências foram concebidas para proporcionar condições de elevada qualidade, num ambiente seguro, confortável, moderno e humanizado.

Construídas dentro dos campi da Penha e Gambelas, permitem uma maior proximidade às atividades letivas, aos serviços universitários e à vida académica. Os edifícios integram quartos individuais, duplos e adaptados, apartamentos e espaços destinados ao convívio, ao estudo e à prática desportiva, conciliando a vivência em comunidade com a privacidade de cada residente.

A qualidade ambiental e a eficiência energética estiveram igualmente no centro dos projetos, através da adoção de soluções que promovem o conforto térmico, a utilização eficiente dos recursos e comportamentos mais sustentáveis.

Este investimento dá continuidade à estratégia da UAlg de melhoria das condições de alojamento estudantil. Em 2025, a Universidade concluiu a renovação e requalificação de sete residências, num investimento de 8,3 milhões de euros, melhorando as condições de habitabilidade de 442 camas já existentes.

Para esclarecimento de dúvidas sobre alojamento e bolsas de estudo de ação social, está disponível a linha de apoio +351 289 244 457, nos seguintes horários: 9h30–12h30 e 14h00–17h00.

Com o reforço da capacidade de alojamento e a prioridade atribuída aos novos estudantes, a Universidade do Algarve pretende criar mais condições para acolher quem chega e mais apoio para viver plenamente a experiência universitária.

Tabela de Preços do Alojamento

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