De 4 a 6 de setembro, pelas 21h30, as Noites no Cais regressam ao Cais das Descobertas e ao Jardim da Constituição para três dias de concertos.

Criado em 2020, o evento decorre junto às muralhas de Lagos e integra música, arte e diferentes referências culturais num programa ao ar livre. A programação começa no dia 4, com La Barca e o espetáculo “Verde mi Sangre, Rojo tus Hojas”, desenvolvido a partir de um processo de investigação e criação em torno da biodiversidade e da relação entre humanidade e natureza.

No dia 5, sobe ao palco Afro Anatolian Tales com “Tarab Dance”, liderado pelo percussionista neerlandês-turco Sjahin During, o projeto cruza tradições musicais da Anatólia, Irão, Índia e de outras culturas ligadas à antiga Rota da Seda.

A programação musical encerra a 6 de setembro com Bandua, projeto de Bernardo D’Addario e Edgar Valente que cruza referências da cultura portuguesa com linguagens eletrónicas e contemporâneas. A atuação antecipa também o universo de “BANDUA II”, novo álbum com lançamento previsto ainda para este ano.

Ao longo dos três dias, o recinto acolhe uma instalação de Nuno Pimenta, com curadoria da ETERNO. A obra foi inspirada na ondulação do mar e na relação histórica de Lagos com o oceano e foi concebida propositadamente para esta edição.

Os espetáculos têm entrada gratuita, mas é necessário levantar previamente o bilhete na receção do Centro Cultural de Lagos e nos dias dos espetáculo, também podem ser levantados no pórtico de entrada do recinto, a partir das 19h00.