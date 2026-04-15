Geração SULi é o novo projeto do Sul Informação

Geração SULI-Plataforma de jornalismo colaborativo entre escolas é uma iniciativa inovadora que o Sul Informação está a desenvolver, desde o último trimestre do ano passado, com seis escolas secundárias.

Este trabalho resulta de uma candidatura feita pelo Sul Informação ao projeto europeu Pluralistic Media for Democracy , promovido pelo JournalismFund Europe, e tem como objetivo principal dar ferramentas de literacia mediática a alunos do ensino secundário de vários concelhos do Algarve, envolvendo-os diretamente no jornalismo regional.

«Essa meta será alcançada através da criação de uma plataforma interativa online, que já está disponível, na qual os alunos poderão colaborar conosco para pesquisar, escrever e publicar reportagens e outros artigos sobre questões locais relevantes, desde preocupações ambientais, temas culturais, desportivos, projetos e problemas da própria escola, etc», explica Elisabete Rodrigues, diretora e jornalista do Sul Informação e uma das responsáveis pelo projeto.

Uma das componentes fundamentais do projeto é o treino em verificação de factos como forma de combater a desinformação, bem como em escrita e ética jornalística.

Para isso, cada escola conta com o apoio presencial (e online) de jornalistas do Sul Informação que apresentaram o projeto e têm vindo a definir, com alunos e professores, como este se irá desenvolver até ao final do ano letivo.

Há ainda sessões presenciais que funcionam em “modo de redação”, permitindo aos alunos participantes do projeto simular o funcionamento de uma redação jornalística, de modo a tomarem contacto com a realidade do trabalho dos jornalistas.

«No final do percurso conjunto, os trabalhos dos alunos serão publicados nesta plataforma, que está ligada ao Sul Informação e acessível ao público em geral através do nosso site. Ao longo dos últimos meses, os alunos têm proposto temas de reportagem muito interessantes e atuais e temos notado uma evolução na forma como olham para os conteúdos noticiosos», revela a jornalista do Sul Informação Mariana Carriço, também responsável por este projeto.

Neste primeiro ano de projeto, são parceiros da Geração SULi as Escolas Secundárias de Loulé, Vila Real de Santo António, João de Deus, em Faro, Gil Eanes, em Lagos, Manuel Teixeira Gomes, em Portimão, e ainda a Secundária de Albufeira.

Para o público em geral, o aspeto mais visível deste projeto é a plataforma online Geração SULi, que hoje é lançada oficialmente, e que foi desenvolvida pela empresa tecnológica algarvia DENGUN, em conjunto com a equipa do Sul Informação.

Esta plataforma, que é uma nova secção do Sul Informação, apresenta conteúdos acessíveis a todos os interessados, tendo sido concebida de modo a também poder ser utilizada de forma simples, mas responsável, pelos alunos e professores que integram o projeto. Para isso, foi desenvolvido um backoffice muito funcional, ao qual apenas os alunos, professores e outros autores terão acesso.

O novo subsite permite ainda o envio de uma newsletter específica, que juntará os conteúdos que forem sendo publicados no Geração SULi, mas também as notícias sobre educação publicadas pelo jornal Sul Informação. Para receber essa newsletter, basta que os interessados se inscrevam aqui.

Uma das funcionalidades tem também a ver com as escolas parceiras, que são apresentadas uma a uma, mas igualmente num mapa do Algarve, mostrando a sua localização e indicando o alcance regional do projeto.

«Acreditamos que dar voz aos jovens e ensinar-lhes a importância da verdade, da ética jornalística e da verificação de factos é essencial para formar cidadãos mais informados e participativos», conclui Elisabete Rodrigues, jornalista, diretora do Sul Informação e uma das mentoras envolvidas neste projeto inovador.