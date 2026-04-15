Novas confirmações para o Festival MED 2026

O Festival MED 2026 realiza-se de 25 a 28 de junho e dá a conhecer novas confirmações para este ano reforçando o seu ADN, o evento congrega diferentes vertentes musicais com música vinda de todo o mundo pronta a ser apresentada na cidade de Loulé.

Groundation, Arnaldo Antunes, Mário Lúcio & The Pan African Band, Dikanda e Lala Tamar constituem alguns dos nomes que marcam presença no MED. As novidades são muitas e diversificadas, desde os Groundation, banda californiana que é a mistura de reggae, funk e dub, passando por ícones como o brasileiro Arnaldo Antunes e o cabo verdiano Mário Lúcio – com a The Pan African Band – , o MED acaba de agregar mais qualidade ao cartaz de 2026. Com três décadas de carreira, os polacos Dikanda estão também confirmados, assim como o rock psicadélico, que viaja entre a Alemanha e a Turquia, sob a vertigem dos Lalalar. No mesmo domínio rock, mas com um vínculo total à música árabe e misturado com o jazz, chega o colectivo Sarãb, sediado em França. Do mesmo país viaja Cyrille Brotto (Acordeão) acompanhado por Ablaye Cissoko (Kora, Senegal). Com sede na Coreia do Sul mas com influências várias vindas do norte de África, dub e afro-beat, o coletivo Omar and the Eastern Power tem espetáculo marcado para Loulé. As influências norte-africanas são o pilar mestre da expressão artística de Lala Tamar, que junta o instrumento guembri com poesia, dança, canto e uma forma feminina ímpar.

O festival tem muitos ingredientes para juntar ao cartaz já divulgado, que inclui nomes como Goran Bregovic, Sérgio Godinho, Salif Keita, Tiken Jah Fakoly, Expresso Transatlântico, Fidju Kitxora, entre muitos outros artistas vindos de várias partes do globo, num total de mais de 30 países já representados na edição de 2026 do MED.

Para este ano está também já anunciado conceito CIDADE MED, com vista a integração total da cidade com objetivo de promoção e dinamização da economia local, bem como a ampliação do recinto, com um novo espaço como o MED Lounge, a integração plena do Mercado Municipal de Loulé, aumento da área de gastronomia / streetfood e ainda nova entrada no recinto (junto ao Largo de S. Francisco, para além das duas existentes (entre o Mercado Municipal e a Câmara Municipal / na rua de acesso ao Castelo de Loulé, junto ao Café Calcinha), garantindo maior comodidade para o visitante.

O Festival MED destaca-se pela programação diversificada, com mais de 50 concertos, centenas de artistas em representação de 30 países e 5 palcos principais (Matriz, Cerca, Chafariz, Castelo e Hammam). O evento decorre de 25 a 27 de junho, garantindo ainda um dia de acesso gratuito (28 junho).

Todas as informações estarão disponíveis em https://festivalmed.cm-loule.pt/