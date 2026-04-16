Vila Real de Santo António distinguido com Bandeira de Mérito Social

O Município de Vila Real de Santo António foi distinguido com a Bandeira de Mérito Social, uma iniciativa de âmbito nacional promovida pela Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) que reconhece entidades com intervenção de excelência na área social.

O galardão foi entregue durante a Gala de Mérito Social 2026, realizada em Águeda, e recebido pela vice-presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Patrícia Jerónimo, em representação do Município, e por dois dos técnicos responsáveis pelo projeto “Cuidar de Quem Cuidou”. A distinção resulta da candidatura apresentada com base no projeto municipal “Cuidar de Quem Cuidou”, desenvolvido pelo Gabinete Municipal de Saúde. A proposta foi aprovada por unanimidade por um júri internacional, no âmbito de um processo de avaliação que considerou critérios como o impacto social, a inovação e a sustentabilidade das respostas implementadas. Este reconhecimento assume particular relevância por ter sido atribuído na véspera de o projeto assinalar o seu segundo aniversário, reforçando a consistência e a continuidade do trabalho desenvolvido junto da população sénior do concelho.

Ao longo dos últimos dois anos, o projeto “Cuidar de Quem Cuidou” consolidou-se como uma resposta de proximidade, centrada no acompanhamento de pessoas que, ao longo da vida, cuidaram de outros e que agora beneficiam de um apoio estruturado, regular e humanizado. Trata-se de uma intervenção que tem vindo a promover maior segurança, bem-estar e qualidade de vida, através de um trabalho contínuo no terreno, assegurado por uma equipa multidisciplinar profundamente comprometida com a missão social do projeto.

A Associação Nacional de Gerontologia Social (ANGES) tem vindo a distinguir, através desta iniciativa, entidades que se destacam pela implementação de boas práticas sociais, reforçando a importância de respostas inovadoras e sustentáveis no apoio às comunidades.

O Município de Vila Real de Santo António sublinha que esta distinção representa o reconhecimento do investimento contínuo na área social e reforça o compromisso com a promoção da inclusão, da dignidade e da qualidade de vida da população, em particular dos munícipes mais idosos.