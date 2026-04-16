Festa do Futebol Feminino reúne 200 atletas no Estádio Algarve

O Estádio Algarve voltou a ser palco da fase regional da Festa do Futebol Feminino, que reuniu cerca de 200 atletas dos escalões sub-11, sub-13 e sub-15, provenientes de vários pontos da região.

A iniciativa, que se realiza anualmente, tem como principal objetivo promover a prática do futebol feminino desde as idades mais jovens, incentivando a participação e o desenvolvimento da modalidade no Algarve.

Na competição, destacaram-se como vencedoras as equipas do FC Ferreiras (sub-11), do CF “Os Armacenenses” e da Escola EB 2,3 Engenheiro Duarte Pacheco (sub-13), e do Agrupamento de Escolas Padre João Coelho Cabanita (sub-15). Estas formações garantiram o apuramento para a fase nacional do evento.

A próxima etapa contará com a presença de treinadores nacionais, jogadoras das seleções e coordenadores técnicos de várias associações de futebol do país.

A Festa do Futebol Feminino contou com o apoio da Associação de Municípios Loulé/Faro, da Coordenação Regional do Desporto Escolar e do próprio Estádio Algarve.