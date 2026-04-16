AF Algarve promove dia de futebol adaptado com utentes de cinco IPSS

A Associação de Futebol do Algarve promoveu um dia dedicado ao futebol adaptado, reunindo utentes de cinco Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) da região.

A iniciativa teve como principal objetivo incentivar a prática desportiva inclusiva, proporcionando momentos de convívio, atividade física e partilha entre todos os participantes.

Ao longo do dia, os utentes tiveram oportunidade de participar em várias atividades ligadas ao futebol, num ambiente marcado pelo espírito de equipa, pela diversão e pela inclusão.

A ação integra a aposta da Associação de Futebol do Algarve na promoção do desporto para todos, reforçando o compromisso com a inclusão social através da prática desportiva.