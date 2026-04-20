Biblioteca Municipal de Faro celebra 25 anos com programação especial

A Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa assinala, no próximo dia 23 de abril, o seu 25.º aniversário, com uma programação especial que celebra um quarto de século de promoção da leitura, da cultura e do conhecimento junto da comunidade. Esta data simbólica será marcada por um conjunto diversificado de iniciativas dirigidas a diferentes públicos, reforçando o papel da Biblioteca como espaço de encontro, criação e partilha.

O programa tem início às 11h00, no auditório da Biblioteca, com uma sessão especialmente dirigida ao público do 1.º ciclo, que contará com a presença de Martim Sousa Tavares, que se estreia no universo infantojuvenil com a obra “O rei com música na cabeça”. A história parte de uma situação insólita — um rei que não consegue libertar-se de uma melodia persistente — para dar lugar a uma narrativa envolvente onde entram os irmãos Mozart, desvendando um mistério que cruza música e imaginação. Natural de Lisboa e com um percurso académico internacional nas áreas das Ciências Musicais e Direção de Orquestra, Martim Sousa Tavares é fundador da Orquestra Sem Fronteiras, distinguida com o Prémio Carlos Magno para a Juventude do Parlamento Europeu, e assume atualmente a direção artística da Orquestra do Algarve e do Festival de Sintra, destacando-se também como divulgador cultural em múltiplas plataformas.

Ainda no dia 23 de abril, a Biblioteca promove uma “Hora do Conto especial”, dinamizada por Sónia Godinho, autora algarvia que transforma a imaginação em histórias construídas para e com as suas filhas. A sessão decorre em dois momentos: às 14h00, dirigida a escolas, e às 18h00, pensada para famílias. Através da história “Muito mais do que 7!”, o público é convidado a acompanhar as personagens Toti e Sofia numa reflexão sobre o conhecimento e as escolhas, num exercício lúdico e participativo que estimula a curiosidade e o pensamento.

A programação inclui ainda o concerto “Sofia Rodrigues – Quarteto”, uma proposta intimista onde a voz assume o centro da narrativa musical, acompanhada por piano, contrabaixo e bateria. Neste espetáculo, o grupo revisita obras de compositores como Duke Ellington, Richard Rodgers e Billy Strayhorn, explorando sobretudo baladas de grande sensibilidade, onde melodia, poesia e improvisação se cruzam num ambiente próximo e envolvente.

Integrada nas comemorações, estará também patente, entre 23 de abril e 8 de maio, a exposição “25 anos da Biblioteca”, que reúne uma seleção de fotografias representativas de momentos marcantes ao longo deste percurso. A mostra propõe um olhar retrospetivo sobre a evolução da Biblioteca, das suas atividades e da relação construída com a comunidade ao longo destes 25 anos.

Com esta programação comemorativa, a Biblioteca Municipal de Faro António Ramos Rosa reafirma o seu compromisso com a valorização cultural e literária, celebrando o seu percurso enquanto espaço de acesso ao conhecimento, de promoção da leitura e de dinamização cultural no concelho de Faro.