Com mais de 30 edições realizadas em Portugal, de norte a sul do país, Faro recebe, dia 11 de setembro, das 18h às 23h59, In The Club com sunset dedicado ao Hip Hop R&B, Rap, Old School e mainstream.

Nesta edição, o recinto nas Muralhas de Faro de terá bares, opções de comida e espaços preparados para fotografias. A entrada é permitida a partir dos 6 anos e as crianças dos 6 aos 12 anos não pagam bilhete. Todas as condições e eventuais restrições devem ser consultadas na bilheteira.

Os bilhetes podem ser adquiridos aqui https://www.sombrasolene.pt/intheclub-faro

Mais informações no instagram: @intheclubportugal