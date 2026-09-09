O Município de Vila do Bispo prepara-se para encerrar a temporada de verão com uma noite dedicada à música urbana portuguesa. O evento “Há Música na Vila” realiza-se no dia 12 de setembro, junto ao Mercado Municipal, com entrada livre.

A programação começa às 21h30, com a atuação de Yang, uma das novas vozes da música urbana nacional. Conhecido por temas como “Fica para Depois” e “Água e Sal”, o artista apresentará também o seu mais recente êxito, “Fé”, num espetáculo marcado por influências de R&B, bossa nova e afro-pop.

Às 23h00, sobe ao palco Richie Campbell, nome de destaque da música urbana portuguesa. O artista promete encerrar a noite com os seus ritmos que cruzam reggae, dancehall, R&B e afrobeats.

O recinto abre às 20h30, dando início a uma noite que pretende assinalar o encerramento do verão em Vila do Bispo com música e animação.

O evento é promovido pela Câmara Municipal de Vila do Bispo, com o apoio da Região de Turismo do Algarve, Cerveja Sagres e Bombeiros Voluntários de Vila do Bispo.