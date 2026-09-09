A Associação Académica da Universidade do Algarve (AAUAlg) apresentou a edição de 2026 da Receção ao Caloiro do Algarve, que decorre entre 17 e 26 de setembro, com uma nova identidade, um novo recinto e uma programação pensada para envolver toda a comunidade estudantil.

A principal novidade é a mudança para o Complexo das Piscinas Municipais de Faro, numa parceria entre a AAUAlg e a Câmara Municipal de Faro. O novo espaço será dividido em duas áreas, que abrirão de forma faseada ao longo da programação.

Entre 18 e 22 de setembro, estará disponível uma das áreas do recinto, com música e um espaço de convívio aberto a todos os estudantes da Universidade do Algarve. A partir de 23 e até 26 de setembro, as duas áreas funcionarão em simultâneo, permitindo a circulação entre diferentes ambientes, atividades e propostas musicais.

A edição deste ano pretende ir além da tradicional receção aos novos alunos. A organização quer aproximar estudantes recém-chegados e estudantes de anos anteriores, promovendo o convívio, a integração e o sentimento de pertença à comunidade académica.

O programa arranca a 17 de setembro, com o Arraial Académico no Campus da Penha, seguindo-se a programação no novo recinto até 26 de setembro.

Com uma nova imagem e um conceito renovado, a AAUAlg pretende transformar a Receção ao Caloiro num dos grandes momentos de celebração do início do ano letivo 2026/2027, convidando toda a comunidade académica e algarvia a participar.

foto: AAUAlg