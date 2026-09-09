Iniciativa pretende dar palco a artistas emergentes e distinguir o vencedor com o título de “Artista SUBSOLO do Ano”.

O Ginásio Clube de Faro, em parceria com “Estúdio Lá no 7”, vai organizar a primeira edição do Festival Subsolo.

O Festival SUBSOLO prepara-se para lançar uma iniciativa destinada à descoberta e valorização de novos talentos emergentes, promovendo uma oportunidade para artistas musicais mostrarem o seu trabalho e conquistarem um lugar de destaque no panorama cultural.

Sob o mote de “Artista SUBSOLO”, o concurso pretende proporcionar aos participantes uma experiência de reconhecimento e visibilidade, através de uma fase inicial de candidatura online, seguida de uma final ao vivo que se vai realizar Sábado, 12 de setembro a partir das 18h no Skatepark de Faro.

O vencedor será distinguido com o título de “Artista SUBSOLO do Ano” e terá a oportunidade de integrar posteriormente o cartaz oficial do Festival SUBSOLO a realizar no dia 3 de outubro em Faro, reforçando assim o compromisso do evento com a promoção de novos projetos e talentos.

Como participar

As candidaturas serão realizadas através de uma primeira fase online, na qual os artistas deverão apresentar o seu projeto e demonstrar o seu talento. Após esta fase, serão selecionados os participantes que passarão à final, onde terão a oportunidade de atuar ao vivo perante o público e o júri.

Entre os principais critérios de avaliação estarão o mérito artístico, a originalidade, a qualidade da interpretação e o potencial do projeto.

“O objetivo é criar uma oportunidade real para descobrir, apoiar e dar visibilidade a novos talentos, permitindo que artistas emergentes possam chegar a novos públicos e fazer parte da história do SUBSOLO”, destaca a organização.