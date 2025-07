Jornalismo, tecnologia e sustentabilidade: ‘Repensar os Media’ traz debate à UAlg

O evento ‘Repensar os Media’ decorre esta quarta-feira, dia 16, no auditório da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade do Algarve (Campus da Penha, Edifício 8), em Faro.

Este encontro propõe um formato vivencial entre pares, um espaço de partilha de experiências, confronto de visões e construção de pontes entre gerações, bem como entre os âmbitos local e nacional e diversas áreas da comunicação.

Ao longo do dia, estarão em discussão temas decisivos para o futuro do jornalismo: os caminhos para garantir a sua sustentabilidade, o papel da tecnologia como aliada da independência editorial e da qualidade informativa, e os modelos de monetização (incluindo assinaturas, patrocínios institucionais e publicidade responsável), sem comprometer a ética, a imparcialidade e a autonomia das redações.

Será ainda explorado o impacto da transformação digital na relação entre media e anunciantes, assim como os desafios enfrentados pelos media regionais e locais para se adaptarem a um ecossistema cada vez mais dinâmico.

Confirmaram já presença oradores como Fernando Baptista (CEO da Do It ON), Nuno Costa (MEDIUN – Media Innovation Unit), Cláudia Maia (Presidente da Associação Portuguesa de Imprensa), André Botelheiro (Diretor Executivo da RUA FM e Coordenador do Gabinete de Comunicação e Protocolo da UAlg) e Mário Antunes (docente universitário e jornalista da Antena 1), cujo contributo promete enriquecer o debate com perspetivas práticas e inovadoras para os media locais e nacionais.

‘Repensar os Media’ destaca-se como uma iniciativa estratégica que posiciona Faro como um polo de reflexão mediática em Portugal, fortalecendo a ligação entre academia, redações e empresas e abrindo espaço para discutir soluções tecnológicas e modelos de negócio sustentáveis, éticos e adaptados às realidades regionais.

Mais informações aqui.