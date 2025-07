Teatro das Figuras lança nova edição do Ciclo Emergente para descobrir e dar a conhecer novos talentos das Artes Visuais

A sexta edição do Ciclo Emergente – Artes Visuais, arranca esta segunda-feira, dia 14 de julho. As obras selecionadas vão integrar uma mostra expositiva que será inaugurada no Festival F, a decorrer de 4 a 7 de setembro, em Faro.

Criado em 2020 pelo Teatro das Figuras numa parceria com a Câmara Municipal de Faro, este programa visa apoiar os artistas plásticos e visuais da região algarvia no desenvolvimento de trabalhos criativos, bem como incentivar a criação artística.

Com o intuito de promover o desenvolvimento de um corpo expositivo, a organização irá atribuir a cada projeto vencedor um valor de 3.000,00€ (três mil euros). Desde o seu lançamento, nos últimos cinco anos, o Ciclo Emergente já apoiou mais de 30 artistas.

Nesta edição do Ciclo Emergente o júri responsável pela seleção de, no máximo, cinco projetos vencedores, é constituído por Pedro Cabrita Reis, artista plástico, Rui Sanches, artista visual e Marco Lopes, Diretor do Museu Municipal de Faro.

Os artistas interessados em participar nesta edição devem apresentar a sua candidatura mediante o preenchimento de um formulário, disponível no site do Teatro das Figuras, até dia 24 de julho. Os projetos selecionados serão anunciados no dia 1 de agosto e os artistas e/ou coletivos de artistas têm até ao início de setembro para produzir a(s) obra(s) que irão integrar uma exposição a inaugurar na próxima edição do Festival F.

Para mais informações, consultar o Regulamento do Ciclo Emergente – Edição 2025 ou contactar pelo 289 870 077.