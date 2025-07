Cursos Técnicos Superiores Profissionais: Algarve mobiliza esforços para qualificar mais e melhor

A Universidade do Algarve (UAlg), a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Algarve, a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEsTE) e vários Agrupamentos de Escolas da região uniram esforços para reforçar a aposta na qualificação dos jovens, com o objetivo de aumentar o número de alunos inscritos em Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) apoiados pelos fundos europeus através do Programa Regional ALGARVE 2030.

A capacitação de recursos humanos, através da educação e da formação, é um fator importante para o crescimento económico. Num contexto em que o Algarve necessita aumentar as qualificações dos recursos humanos, em particular com mais oferta no ensino superior, esta parceria visa ultrapassar os atuais cerca de 290 alunos por ano letivo em CTeSP alinhados com a Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI Algarve 2030), para alcançar 400 alunos apoiados anualmente pelo Programa Regional ALGARVE 2030.

Este esforço conjunto surge da necessidade de inverter o défice de qualificação, que penaliza a diversificação da base económica e reduz a capacidade de resposta aos desafios da transição digital e climática. A promoção do ensino superior, sobretudo através de vias profissionalizantes como os CTeSP, surge assim como uma prioridade estratégica.

Desde a criação dos CTeSP em 2015/16, a Universidade do Algarve tem vindo a consolidar e expandir a sua oferta formativa, com particular enfoque nas áreas prioritárias da EREI Algarve 2030, como o Turismo, a Economia do Mar, a Saúde, a Sustentabilidade Ambiental e as Tecnologias Digitais.

A evolução tem sido significativa:

De 5 CTeSP alinhados com a EREI em 2019/20, a UAlg oferece agora 13 cursos (2024/25), com previsão de 15 já no próximo ano letivo (2025/26);

O número de estudantes inscritos no 1º ano, pela primeira vez, aumentou de 78 (2019/20) para 231 (2024/25), um crescimento de mais de 250%;

O número total de estudantes em CTeSP (inclui os apoiados pelo ALGARVE 2030 e alinhados com a EREI) passou de 163 para 424 no mesmo período e prevê-se que atinja os 460 no ano letivo 2025/26;

A oferta, antes limitada ao Campus da Penha, foi estendida ao Campus de Gambelas e a Portimão.

Todos os cursos incluem estágios curriculares obrigatórios, o que permite uma forte articulação com as necessidades do tecido empresarial regional, garantindo a empregabilidade dos diplomados.

O Programa Regional ALGARVE 2030 prevê o apoio a Cursos Técnicos Superiores Profissionais, tendo em vista aumentar a taxa de escolarização de nível superior nos jovens, prioritariamente nos domínios estratégicos da EREI Algarve, e que concorram para a diversificação da base económica regional ou respondam aos novos desafios societais. Neste sentido, o Programa prevê que seja lançado, já em outubro, um novo Aviso de Concurso, destinado a apoiar instituições de ensino superior na região legalmente habilitadas para a oferta de CTeSP.

Esta medida visa consolidar os avanços já registados e continuar a mobilizar recursos e parcerias em prol de mais e melhores qualificações para os jovens do Algarve, reforçando a ligação entre o sistema educativo e o tecido económico regional.

O investimento em qualificações superiores de curta duração é, assim, uma alavanca essencial para a transformação económica e social da região, promovendo uma especialização inteligente, baseada no conhecimento, na inovação e na resposta às necessidades reais do mercado de trabalho.

O Presidente da CCDR Algarve, José Apolinário, sublinha que “a qualificação dos jovens é um desígnio regional. Para sermos competitivos e enfrentarmos os desafios da transição digital e climática, precisamos de mais jovens qualificados, alinhados com as necessidades do território e das empresas. Os CTeSP são uma resposta estratégica, e os fundos europeus geridos no Programa Regional 2030 pretendem justamente responder a esta aposta na qualificação“.

Este investimento representa uma aposta clara na formação dos jovens, no combate às desigualdades e na valorização do potencial económico do Algarve.