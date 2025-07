UAlg e Loulé trabalham contra as alterações climáticas

Educação, Ciência, Investigação, Resiliência Climática constituem os principais vetores da Cátedra Não Académica que vai ser instituída pela Universidade do Algarve, através do CIMA, com o apoio da Câmara Municipal de Loulé, ao abrigo de um protocolo celebrado esta quinta-feira entre as duas instituições.

“Chair in paleoenvironmental evolution and climate variability on coastal and shelf environments” tem como objetivo aprofundar o conhecimento científico e promover a investigação aplicada, a inovação e a transferência de conhecimento, com especial enfoque na caraterização e evolução da plataforma continental, na adaptação e mitigação às alterações climáticas, no carbono azul e na captura de carbono, bem como na monitorização da subida do nível do mar.

Trata-se de uma iniciativa que nasce no âmbito do Programa “FCT-Tenure”, instrumento de financiamento da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P. desenhado com o objetivo de estimular a contratação de doutorados, com vista à sua estabilização profissional.

Este trabalho será desenvolvido através de estudos estratégicos que sustentem políticas públicas baseadas em Ciência, reforçando a sustentabilidade regional e promovendo a integração entre Academia, administração local e a sociedade, com uma participação ativa da Associação Algarvensis. Numa altura decisiva para a candidatura do Geoparque Algarvensis ter uma apreciação final por parte da UNESCO, esta ação poderá ter algum peso já que a contribuirá significativamente para a valorização deste património natural marinho e costeiro, promovendo a sustentabilidade ambiental da região.

A Cátedra visa aplicar o conhecimento científico de ponta, na gestão sustentável dos ecossistemas marinhos e costeiros, na adaptação territorial aos impactos das alterações climáticas e na criação de estratégias de ordenamento baseadas em dados científicos sobre o carbono azul e a dinâmica da plataforma continental. Prevê-se que os estudos produzidos, no âmbito da mesma, se revelarão de especial importância, especialmente no que diz respeito ao desenvolvimento de estratégias de proteção e desenvolvimento urbanístico, particularmente quanto às zonas costeiras do concelho de Loulé e sua influência nos padrões climatéricos de toda a área deste território.

Esta iniciativa pretende consolidar a região como uma referência em inovação e resiliência climática, ainda que com benefícios que se estendem para além do território regional, sendo ainda valorizados os impactos e mais-valias decorrentes da execução da Cátedra, nomeadamente quanto ao nível do reforço da literacia científica, da capacitação técnica e do apoio à formulação e desenvolvimento de políticas públicas sustentáveis.

De referir que, para a Câmara Municipal de Loulé, esta Cátedra permitirá obter informações relevantes ao desenvolvimento das suas políticas ambientais, urbanísticas e outras de interesse municipal e das suas populações.

Por outro lado, irá proporcionar, de forma gratuita, sessões de esclarecimento, palestras e debates à população do concelho.