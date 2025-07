VRSA: Música vai para a rua com Guadiana Jazz e Sons no Jardim

A programação cultural do Município de Vila Real de Santo António sai mais uma vez à rua e volta a receber os ciclos Guadiana Jazz e Sons no Jardim, quatro grandes concertos no fantástico Jardim da Avenida da República, em Vila Real de Santo António.

O ciclo Guadiana Jazz recebe dois grandíssimos projetos com raízes no jazz, na eletrónica e na improvisação. Memória de Peixe sobem a palco no dia 3 de agosto para apresentar o mais recente disco, ‘III’. Carlos Bica, com o seu quarteto 11:11, o saxofonista José Soares, o vibrafonista Eduardo Cardinho e o guitarrista Gonçalo Neto, atuam dia 24 de agosto, ambos os concertos, como habitual, às 19h30.

Já o ciclo Sons no Jardim dedica a edição deste ano à música eletrónica. Dia 9 de agosto o Jardim recebe a sonoridade eletrónica com raízes na lusofonia do DJ e produtor Branko, fundador dos Buraka Som Sistema e da lable Enchufada, um concerto que promete uma viagem intensa e vibrante. No dia 30 de agosto, encerra a edição o projeto que une dois grandes do panorama nacional e internacional da eletrónica, Moullinex & GPU Panic apresentam o seu novo projeto MXGPU, diretamente do coração da pista de dança, para proporcionar um espetáculo verdadeiramente imersivo, em formato 360º. Ambos os concertos às 22h30 com warm-up e close party de Micáh e Danz.