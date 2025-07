Ualg vai ter dois novos edifícios para reforçar cursos CTeSP

O Programa Regional ALGARVE 2030 vai mobilizar 8 milhões de euros de fundos europeus geridos na região para criar, ampliar e modernizar infraestruturas de ensino superior em Faro e Portimão. Este investimento destina‑se a diversificar e reforçar a oferta formativa de Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) nas áreas da Estratégia Regional de Especialização Inteligente (EREI) do Algarve, respondendo aos desafios das transições digital e climática.

Até 2023/24 todos os CTeSP da UAlg eram lecionados apenas no campus da Penha (Faro); em 2024/25 os cursos foram já estendidos ao campus de Gambelas (Faro) e ao Polo em Portimão, tornando ainda mais urgente o aumento de capacidade de ensino.

Para crescer em termos de estudantes e de oferta formativa, é fundamental aumentar a capacidade de lecionação. Em linha com isso, o projeto prevê expandir a lecionação dos CTeSP para o Barlavento, o que igualmente “permitirá aumentar o número de alunos e o número de cursos”. Graças à criação de novas salas e à reconversão de espaços existentes em salas técnicas, a UAlg prevê aumentar os CTeSP de 11 para 15 e os estudantes inscritos de 417 para 460 entre 2025/26.

A candidatura da Universidade do Algarve (UAlg) insere-se num plano estratégico de expansão e modernização das suas instalações educativas, contemplando 3 intervenções:

Edifício Digital (Gambelas, Faro): novo edifício equipado para cursos digitais e tecnológicos, reforçando o ensino de TIC e CTeSP com forte componente prática (STEAM).

novo edifício equipado para cursos digitais e tecnológicos, reforçando o ensino de TIC e CTeSP com forte componente prática (STEAM). Edifício Politécnico (Portimão): construção de um novo edifício no campus de Portimão (lote cedido pelo município), para acolher mais vagas de cursos técnicos e ampliar o Pólo do Barlavento.

construção de um novo edifício no campus de Portimão (lote cedido pelo município), para acolher mais vagas de cursos técnicos e ampliar o Pólo do Barlavento. Requalificação do campus Penha (Faro): modernização de salas da Escola Superior de Educação e Comunicação e do Laboratório de Inovação Alimentar (UALG TecMed), com aquisição de equipamento técnico atualizado, adaptados à atividade no âmbito dos cursos CTeSP.

Em conjunto, todas as intervenções “vão financiar a criação, ampliação e modernização de infraestruturas e equipamentos de ensino superior em Faro e em Portimão”, reforçando diretamente a capacidade de oferta formativa de CTeSP da UAlg.

Terminadas as intervenções esperam-se:

Mais vagas e oferta formativa: a UAlg projeta passar de 11 para 15 cursos CTeSP e de 417 para 460 estudantes entre 2023/24 e 2025/26, com incremento semelhante no número de turmas e vagas.

a UAlg projeta passar de 11 para 15 cursos CTeSP e de 417 para 460 estudantes entre 2023/24 e 2025/26, com incremento semelhante no número de turmas e vagas. Melhoria da qualidade do ensino: salas equipadas com dispositivos e mobiliário moderno permitem que cada aluno disponha de equipamento “individualizado” para aprendizagem prática, reduzindo o desfasamento tecnológico em áreas técnicas.

salas equipadas com dispositivos e mobiliário moderno permitem que cada aluno disponha de equipamento “individualizado” para aprendizagem prática, reduzindo o desfasamento tecnológico em áreas técnicas. Inclusão e acessibilidade: garantem‑se acessos físicos adequados a todas as novas instalações (rampas, elevadores, sinalização), criando condições para que mais de 500 jovens/ano iniciem cursos CTeSP e elevando para >30% a proporção de jovens de 18‑22 anos no ensino superior até 2030.

garantem‑se acessos físicos adequados a todas as novas instalações (rampas, elevadores, sinalização), criando condições para que mais de 500 jovens/ano iniciem cursos CTeSP e elevando para >30% a proporção de jovens de 18‑22 anos no ensino superior até 2030. Metas regionais: além de reforçar a capacidade instalada (estima‑se acréscimo de cerca de 615 lugares nas salas até 2026), o investimento visa aumentar a cooperação com empresas e a oferta de microcredenciais alinhadas às necessidades do mercado, contribuindo para a estratégia regional de desenvolvimento.

Com estas ações, o Algarve prepara‑se para atrair mais estudantes para o ensino superior e capacitar profissionais alinhados com as prioridades tecnológicas e económicas da região.