Festa do Cinema ao Ar Livre de regresso a Faro para animar o verão

A Festa do Cinema ao Ar Livre volta aos claustros do Museu Municipal de Faro nos meses de julho e agosto.

Nos meses de julho e agosto, os claustros do Museu Municipal de Faro voltam a receber a Festa do Cinema ao Ar Livre, um evento organizado pelo Cineclube de Faro que se tem vindo a tornar uma referência cultural na capital algarvia durante o verão. Em 2025, a Festa vai decorrer entre os dias 22 de julho e 29 de agosto, oferecendo uma seleção de 13 longas-metragens de imagem real acompanhadas de 12 curtas de animação portuguesas ou co-produzidas em Portugal, uma programação que promete noites com sabor a sonhos, suspense e aventura.

As sessões começam às 21h45 e o alinhamento é o seguinte:

22 de julho: “The Hunt” de Diogo Costa + “Pecadores” de Ryan Coogler

25 de julho: “T-Zero” de Vicente Nir + “O Esquema Fenício” de Wes Anderson

28 de julho: “Reason and Impulse” de Ala Nunu + “A Doce Costa Leste” de Sean Prince Williams

1 de agosto: “Raaf” de Jeroen Ceulebrouck + “The Shrouds – As Mortalhas” de David Cronenberg

4 de agosto: “Amarelo Banana” de Alexandre Sousa + “Mickey 17” de Bong Joon Ho

8 de agosto: “Cão Sozinho” de Marta Reis Andrade + “Cão Preto” de Guan Hu

11 de agosto: “Iris” de João Monteiro + “Ainda Estou Aqui” de Water Salles

15 de agosto: “A Rapariga de Olhos Grandes e o Rapaz de Pernas Compridas” de Maria Hespanhol + “Volveréis – Voltareis” de Jonás Trueba

17 de agosto: “Três Semanas em Dezembro” de Laura Gonçalves + “Verdades Difíceis” de Mike Leigh

18 de agosto: “Sequencial” de Bruno Caetano + “Armand” de Halfdan Ullmann Tøndel

22 de agosto: “Ride” de Paul Bush + “Sîrat” de Oliver Laxe

25 de agosto: “A Cada Dia que Passa” de Emanuel Nevado + “A Vida Luminosa” de João Rosas

29 de agosto: “Cherry, Passion Fruit” de Renato José Duque + “A Complete Unknown” de James Mangold

Em pleno centro histórico da cidade de Faro, esta actividade reúne um total de 25 filmes, entre longas e curtas metragens. O programa foi desenhado de forma a estabelecer diálogo entre curtas-metragens de jovens realizadores portugueses e longas-metragens de proveniências e géneros diversificados, reunindo alguns dos mais excitantes filmes estreados em Portugal durante este ano.

Estas sessões são gratuitas para sócios do Cineclube de Faro com as quotas de 2025 regularizadas, 4€ para estudantes e sócios com as quotas por regularizar, 5€ para o público geral.

A Festa do Cinema ao Ar Livre conta com o apoio do ICA – Instituto do Cinema e Audiovisual, da CCDR Algarve, da Câmara Municipal de Faro, Museu Municipal de Faro, da Direção Regional do Algarve do IPDJ e da rede Europa Cinemas.