Tatanka abordo pela Ria Formosa acontece de 24 a 27 de julho

Os concertos abordo pelas ilhas da cidade de Faro voltam a receber um novo convidado, desta vez o cantor Tatanka, dos The Black Mamba.

O cenário da Ria Formosa volta a ser o palco idílico para a música portuguesa em mais uma mini-digressão do “Abordo”. O convidado desta edição é o cantor e músico Tatanka, que vai apresentar-se em palcos inusitados nas ilhas-barreira da cidade de Faro. Os concertos acontecem de 24 a 27 de julho, sempre às 19h00.

A Ilha da Culatra é o ponto de partida para o “Abordo”, com um concerto a ter lugar no dia 24 de julho. No dia seguinte, 25 de julho, o músico ruma aos Hangares, seguindo depois para a Ilha do Farol, no dia 26, e para a Ilha Deserta no dia 27. Esta iniciativa do Teatro das Figuras procura levar a programação do Teatro “fora de portas” e aliar a música portuguesa à beleza natural das ilhas-barreira e ao mágico pôr-do-sol do sul do país.

Dono de uma voz inconfundível, Tatanka tornou-se conhecido como vocalista do grupo The Black Mamba, vencedor do Festival da Canção em 2021, com o tema “Love is on My Side”. Este verão apresenta-se em nome próprio nos concertos do “Abordo”, um ciclo dedicado à música portuguesa.

Todos os concertos têm entrada gratuita e, para quem se quer deslocar às ilhas propositadamente para a ocasião, haverá uma carreira de barcos específica para o evento, com saídas do cais das Portas do Mar às 17h45, 18h00 e 18h45, cujos bilhetes podem ser adquiridos nos balcões da Animaris ou no site www.ilhadeserta.com.

Para mais informações contactar pelo telefone 918 779 155.