Empreendedorismo em destaque no Algarve: “Ideias em Caixa” anunciou vencedores

O talento empreendedor do Algarve esteve em destaque na cerimónia de entrega de prémios da 8.ª edição do concurso «Ideias em Caixa», que decorreu no UAlg Tec Campus, no dia 17 de julho, no Campus da Penha (Faro).

No total, foram atribuídos oito prémios de 5 mil euros, num total de 40 mil euros em prémios monetários, além de apoio técnico e consultoria especializada, através de coaching empresarial, que permitirá a implementação das ideias de negócio.

O concurso «Ideias em Caixa» tem vindo a afirmar-se como uma das mais importantes iniciativas de estímulo ao empreendedorismo no Algarve. Nesta 8.ª edição, foram recebidas centenas de candidaturas, abrangendo áreas estratégicas como Turismo, Economia do Mar, TICE, Saúde, Bem‑Estar e Longevidade, Indústrias Culturais e Criativas, Sustentabilidade Ambiental, Recursos Endógenos Terrestres, assim como o prémio Caixa Geral de Depósitos associada à categoria I&DT.

A cerimónia contou com a apresentação pública dos projetos vencedores e a entrega dos prémios, num ambiente de celebração e inspiração, representando também uma oportunidade única para conhecer o dinamismo do ecossistema empreendedor regional, num momento de networking aberto à comunidade.

Oito projetos distinguidos em áreas estratégicas para a região

Foram premiadas oito ideias de negócio inovadoras, em diferentes categorias e em áreas estratégicas para o ecossistema empreendedor do Algarve:

Vencedor Prémio Caixa Geral de Depósitos «Categoria I&DT»: PhycoFerm.

Vencedor na Categoria «Sustentabilidade Ambiental»: NaturMaris.

Vencedor na Categoria «Saúde, Bem-estar e Longevidade»: A.R.G.U.S.

Vencedor na Categoria «Recursos Endógenos e Terrestres»: Mini Mealz.

Vencedor na Categoria «Digitalização e TIC»: Simplifyer.

Vencedor na Categoria «Economia do Mar»: BIO1OneHealth.

Vencedor na Categoria «Turismo»: Viver Tavira.

Vencedor na Categoria «Indústrias Culturais e Criativas»: UNICORE.

Esta iniciativa é promovida pela Universidade do Algarve, através do CRIA – Divisão de Empreendedorismo e Transferência de Tecnologia, em parceria com o NERA, ANJE, AMAL, Algarve STP e Algarve Evolution, constituindo uma das atividades nucleares do projeto ALGARVE EMPREENDE 2026: Promoção do Empreendedorismo Qualificado na Região do Algarve, um projeto cofinanciado pelo SIAC – Empreendedorismo Qualificado associado ao Conhecimento, do Programa Regional do Algarve 2030 (Algarve 2030).