Loulé presta homenagem a Nuno Guerreiro com mais de 30 artistas em concerto único

A 30 de julho, pelas 21h00, o Monumento ao Engenheiro Duarte Pacheco, em Loulé, vai ser palco de uma homenagem a uma das maiores vozes de todos os tempos da música portuguesa – o louletano Nuno Guerreiro, falecido no passado mês de abril.

Para celebrar o seu legado e agradecer-lhe por tudo o que nos deu, a Câmara Municipal de Loulé — a sua terra natal e local onde residia — organiza esta iniciativa de entrada gratuita e que é um convite a todos os que acompanharam a sua carreira e que apreciam a sua capacidade vocal verdadeiramente singular.

Nesta noite especial, subirão ao palco amigos, colegas e artistas que, com Nuno Guerreiro, partilharam sonhos, palcos e afinidades musicais. O elenco de luxo inclui Manuel Paulo e João Gil (Ala dos Namorados), Dani Silva, Dino D’Santiago, Hélder Moutinho, Luanda Cozetti, Miguel Moura, Nancy Vieira, Olavo Bilac (Santos & Pecadores), Os Mau Feitio, Rita Red Shoes, Shout, Tozé Santos (Perfume) e Viviane (Entre Aspas).

Mas também os músicos Mário Delgado (guitarra), António Viegas (guitarra), Zé Nabo (baixo), Alexandre Frazão (bateria), Rúben da Luz (trombone), Manuel Paulo (piano), Ricardo Parreira (guitarra portuguesa), João Filipe (viola de fado) e Ciro Bertini (baixo).

A homenagem contará ainda com a presença da sua equipa de sempre — técnicos, roadies, músicos — e do seu manager e amigo de longa data, Manuel Moura dos Santos.

Será uma celebração emotiva e inesquecível, à altura do homem e do artista que tanto deu à música portuguesa. Nesta noite única de tributo a Nuno Guerreiro estarão em palco trinta e cinco artistas para um momento verdadeiramente memorável.

“Tive o privilégio de acompanhar a carreira artística do Nuno durante muitos anos, testemunhando não só o seu talento, mas também a sua sensibilidade e humanidade, enquanto artista e pessoa. Esta homenagem é um tributo à sua coragem, ao seu talento e à sua constante busca pela beleza e autenticidade. Que a sua música continue a inspirar gerações e a ecoar como testemunho de um dom raro: o de emocionar as pessoas através da voz. Obrigado, Nuno, por teres existido!”, são as palavras sentidas de Manuel Moura dos Santos.

“Para sempre guardarei na memória a imagem de um artista encantador, apaixonado por Loulé e as suas gentes. Senhor de uma voz única, imortalizada em canções que ficarão para sempre no ouvido de todos nós. Temos muitas saudades de ti e este tributo é um pequeníssimo agradecimento por tudo o que significas para nós” refere, com muita emoção, o presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

Nuno Guerreiro, uma das vozes mais marcantes da música portuguesa das últimas três décadas partiu no dia 17 de abril de 2025, aos 52 anos. A sua voz inconfundível, imortalizada através da Ala dos Namorados, deu vida a canções – grande parte delas escritas por João Monge com Manuel Paulo e João Gil – que marcaram gerações, como “Loucos de Lisboa”, “Solta-se o Beijo”, “A História do Zé Passarinho”, “Caçador de Sóis”, “Fim do Mundo” e “Siga a Marinha”, temas que integram o património emocional e musical de Portugal.