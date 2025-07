Abertura do Processo de Candidatura ao Cargo de Reitor da Universidade do Algarve

A Universidade do Algarve anuncia a abertura do processo de candidatura ao cargo de Reitor, a decorrer entre os dias 13 de agosto e 24 de setembro de 2025.

O Reitor é o órgão superior de governo e de representação externa da Universidade, sendo eleito pelo Conselho Geral para um mandato de quatro anos, em regime de dedicação exclusiva.

De acordo com os Estatutos da Universidade e o Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, podem candidatar-se ao cargo professores e investigadores da Universidade do Algarve ou de outras instituições de ensino universitário ou de investigação, nacionais ou estrangeiras, que estejam no exercício efetivo de funções e que não estejam abrangidos por qualquer situação de inelegibilidade ou incompatibilidade legal.

O candidato a Reitor deverá ser uma personalidade de reconhecido prestígio académico, com experiência comprovada em funções de direção em instituições de ensino superior ou de investigação. Deve ainda demonstrar uma visão estratégica sólida para o desenvolvimento da Universidade do Algarve, respeitando os princípios e valores consagrados nos seus Estatutos. A proficiência em língua portuguesa é também requisito essencial para o pleno exercício do cargo.

As candidaturas devem ser apresentadas em português, dirigidas ao Presidente da Comissão Eleitoral, por via postal (Universidade do Algarve – Conselho Geral, Campus de Gambelas, Edifício 5, 8005-139 Faro) ou por correio eletrónico para eleicaoreitor@ualg.pt. Cada candidatura deve incluir:

Curriculum Vitae do candidato;

Programa de ação a implementar durante o mandato;

Compromisso de honra, declarando a inexistência de impedimentos legais à candidatura.

Mais informações, incluindo o regulamento da eleição e as condições de elegibilidade, estão disponíveis no site oficial da Universidade do Algarve.