Projeto MILAGE celebra inovação educativa em evento que distingue alunos campeões e professores inovadores

Cerca de 400 participantes, entre alunos, professores e encarregados de educação, reuniram-se em Ourém para a IX Conferência Internacional de Aprendizagem Móvel do Projeto MILAGE, promovida pela Universidade do Algarve. Sob o tema “A família e a escola nas novas ecologias de aprendizagem”, o evento destacou-se como um encontro marcante de inovação educativa, autoria estudantil e transformação digital no ensino.

O ponto alto foi a cerimónia de entrega dos Prémios MILAGE 2024/25, que reconheceram os alunos campeões nacionais, professores inovadores e alunos autores que criaram conteúdos digitais pedagógicos inovadores.

António Moreira, professor da Universidade Aberta, abriu a conferência com uma palestra inspiradora sobre “As novas ecologias de aprendizagem digital com dispositivos móveis”, seguida por uma mesa-redonda com docentes e encarregados de educação que debateram o tema “Aprender junto: A escola e a família no ecossistema MILAGE”.

Professores Inovadores de Portugal

A cerimónia decorreu no Teatro Municipal de Ourém e premiou os seguintes docentes:

Matemática: Prof.ª Sónia Barbosa – AE Santo António, Barreiro

Português: Prof.ª Maria de Jesus Leão – AE Sampaio, Sesimbra

Inglês: Prof.ª Alexandra Guia – AE Alberto Sampaio, Braga

Espanhol: Prof.ª Carla Sofia Oliveira da Silva – AE Pombal

Alunos Campeões Nacionais MILAGE

Foram premiados os alunos que se destacaram pela excelência nas seguintes disciplinas:

Espanhol: David Duarte (8.º ano) – ES Pombal

Inglês: João Pedro Pedrosa (4.º ano) – AE Real, Braga

Matemática 7.º ano: Henrique Teixeira – AE Maximinos, Braga

Matemática 9.º ano: Diogo Silva – AE Atouguia da Baleia, Peniche

Português 5.º ano: Guilherme Viegas – AE Professor Paula Nogueira, Olhão

Prémio Nacional de Autoria Estudantil MILAGE

Este prémio destacou a criatividade, autonomia e excelência de alunos que produziram conteúdos educativos digitais inovadores na plataforma MILAGE APRENDER+:

Cidadania Digital: Emma Bernardino, Iag Ferreira, Lara Pereira e Martim Osório (4.º ano) – AE São Martinho, Santo Tirso

Espanhol: Júlia Silva e Madalena Carvalho (9.º ano) – AE Pombal

Matemática 3.º Ciclo: Guilherme Santos, Salvador Silva e Afonso Barros (9.º ano) – AE N.º 1 Gondomar

Matemática Secundário: Dinis Martins e Maria Sousa (11.º ano) – AE N.º 1 Gondomar

Português: Ana Beatriz Moura (12.º ano) – AE Ermesinde

Património Cultural: Clara Machado, Leonor Fernandes e Sara Pinheiro (11.º ano) – ES Paços de Ferreira

Outras distinções relevantes:

Prémio Meia-Maratona da Matemática MILAGE APRENDER+: atribuído à turma 11.º A – Matemática A, Prof.ª Eunice Ferreira – AE Ourém, reconhecendo a participação e colaboração dos alunos em tarefas pedagógicas.

Prémio Aluno Digital de Portugal: reconheceu alunos com práticas pedagógicas inovadoras, atribuído a Francisco Silva, Juliana Silva, Mafalda Neves e Maria Neves (11.º ano) – AE Valongo; menção honrosa para Camila Machado e Francisco da Costa (4.º ano) – AE São Martinho.

Sobre o Projeto MILAGE APRENDER+

Coordenado por Mauro Figueiredo, docente do Instituto Superior de Engenharia da Universidade do Algarve, o projeto promove a igualdade de oportunidades, aprendizagens significativas e excelência educativa nos 12 anos de escolaridade obrigatória.

A IX Conferência MILAGE contou com o apoio do Município de Ourém, AE de Ourém, Centro de Formação Os Templários, GARVETUR, Texas Instruments e Digital Design, bem como parceiros institucionais como a Direção-Geral de Educação, STEAME – Teachers Academy (Erasmus+), Associações de Professores de Matemática, Português, Inglês e Espanhol, Associação Portuguesa de Imprensa, PNL 2027, Sociedade Portuguesa de Matemática e SeguraNet.

Os alunos tiveram ainda a oportunidade de realizar uma visita ao Parque Natureza do Agroal, no âmbito do Plano Estratégico de Desenvolvimento Intermunicipal da Educação (PEDIME), cofinanciado pelo Centro2030 e pelo Fundo Social Europeu.