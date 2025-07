VRSA: Música, cinema, exposições e muito mais num verão recheado de cultura

O Município de Vila Real de Santo António volta a dar vida ao verão com uma agenda rica e diversificada, que atravessa os meses de julho, agosto e setembro. Da música às artes, do desporto às tradições, a Agenda Verão VRSA 2025 convida residentes e visitantes a viver o concelho com intensidade, cultura e autenticidade.

Concertos, festas temáticas, exposições, cinema ao ar livre, romarias e provas desportivas fazem parte do cartaz, numa programação pensada para todas as idades e distribuída pelas três freguesias do concelho.

Festas que iluminam a cidade

As noites de verão voltam a transformar o centro histórico de Vila Real de Santo António num verdadeiro palco a céu aberto.

Durante o mês de agosto, a animação passa pela Noite Flamenca – Noche de los Lunares (8 de agosto), pela energética Noite Azul (14 de agosto), que contará com um concerto dos Átoa, pela revivalista Festa Sixties (22 de agosto) e pela já tradicional Festa Bye Bye Summer (28 de agosto), que encerra a época com um espetáculo tributo a Ivete Sangalo.

Monte Gordo também se junta à celebração, com mais uma edição da Festa Anos 80 – Rua 80 (23 de agosto), e com a vibrante Noite Branca, marcada para 16 de agosto, que contará com o espetáculo “I Love Reggaeton”, dedicado aos grandes êxitos do género latino.

Música em todos os tons

A música percorre vários palcos e géneros, com destaque para o Lusitano Summer Fest, entre 25 e 27 de julho, no Campo de Jogos Francisco Gomes Socorro, com nomes como Sara Correia, Fábio Lagarto, Íris, Banda DFB, As Vozes – Tributo à Música Portuguesa e a Orquestra Sérgio Peres.

No Jardim da Avenida da República regressam os ciclos de entrada livre:

Sons no Jardim, às 22h30:

9 de agosto – Branko (warm-up e close party com DJ set with Micáh)

30 de agosto – MXGPU (warm-up e close party com DJ set with DANZ)

Guadiana Jazz, às 19h30:

3 de agosto – Memória de Peixe

24 de agosto – Carlos Bica Quarteto 11:11

Já em Cacela Velha, a 14.ª edição da Clássica em Cacela tem como tema o violoncelo barroco e propõe dois concertos intimistas na Igreja de Cacela Velha, sempre às 21h30:

31 de julho – Ensemble Tons Parlantes

7 de agosto – Ensemble Ayres Extemporae

Cinema, artes e exposições

As noites de quarta-feira são reservadas ao Cinema na Rua, entre 23 de julho e 27 de agosto, com exibições ao ar livre em Monte Gordo, Cacela Velha e VRSA.

A oferta cultural estende-se a espetáculos de dança e teatro, como:

“Capuchinho Vermelho” (19 e 20 de julho), pela Academia de Ballet Contemporâneo

“Essência de Sevilha: Alma, Flamenco e Tradição”, pela Academia de Baile Garcia Diaz (26 de julho, 21h30, CCAA)

Em setembro, sobem ao palco os GNR (20 de setembro) e o espetáculo de homenagem a Carlos Paredes (26 de setembro), no ciclo Sons de Dentro. A estes eventos junta-se a comédia de André do Karaté, com o espetáculo de stand-up “Acesso Restrito” (27 de setembro), no Centro Cultural António Aleixo.

Património, tradição e saber

A programação de verão também celebra o território e a memória coletiva.

Destaque para a instalação artística “Conversas no Poial”, no CIIPC, em Santa Rita, e para a exposição “O Algarve nos Ex-Libris de Segismundo Pinto”, que inaugura a 2 de agosto. As X Jornadas de História do Baixo Guadiana, nos dias 12 e 13 de setembro, reforçam o papel do concelho na preservação e valorização da sua herança cultural.

Romarias e festas populares

A tradição e a religiosidade marcam o ritmo de muitas localidades do concelho, com festas que aliam devoção, animação musical e espetáculos piromusicais.

14 a 17 de agosto

Festas de Nossa Senhora da Assunção (Cacela Velha)

Clemente (14 de agosto)

25 a 29 de agosto

Festas de São João da Degola (Manta Rota)

Emanuel (29 de agosto)

4 a 7 de setembro

Festas de Nossa Senhora da Encarnação (Vila Real de Santo António)

José Cid (7 de setembro)

10 a 14 de setembro

Festas de Nossa Senhora das Dores (Monte Gordo)

David Carreira (14 de setembro)

Desporto, saúde e bem-estar

A prática desportiva também marca presença, com provas como a 26.ª Corrida da Baía de Monte Gordo (10 de agosto) e a Marcha de São João da Degola (24 de agosto).

O verão inclui ainda torneios de ténis e padel, o Campeonato de Ultimate Frisbee (13 e 14 de setembro) e ações de promoção da saúde como o Mexe-te ao Luar e as Manhãs em Movimento.

Feiras, comércio e cultura de proximidade

As feiras e mercados mantêm o espírito de verão e a dinâmica do comércio local. As tradicionais mostras de artesanato, feiras do livro, feirinhas de velharias e eventos como o Mercadinho de Outono, a 28 de setembro, decorrem em vários pontos do concelho, com destaque para Monte Gordo, Manta Rota e o centro histórico de VRSA.

Sobre a Agenda Verão VRSA 2025

A Agenda de Verão é uma iniciativa do Município de Vila Real de Santo António, organizada em articulação com as Juntas de Freguesia, associações e entidades locais. Todos os eventos são de entrada gratuita.