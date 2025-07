VRSA: Memória de Peixe e Carlos Bica animam Guadiana Jazz

As tardes de domingo ganham nova vida em Vila Real de Santo António ao som do jazz e com uma vista privilegiada para o rio Guadiana.

O «Guadiana Jazz» está de volta ao Jardim da Avenida da República e, desta vez, apresentam-se em palco Memória de Peixe (3 de agosto) e Carlos Bica Quarteto 11:11 (24 de agosto).

Os concertos são de entrada livre e decorrem ao final da tarde, com início marcado para as 19h30. A iniciativa integra a programação de verão da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António.

Memória de Peixe

Criado por Miguel Nicolau, em 2011, este projeto musical conquistou Portugal e a Europa com os seus dois primeiros álbuns: «Memória de Peixe» (2012) e «Himiko Cloud» (2016). Hoje, são conhecidos pelas suas atuações ao vivo, que criam um diálogo moderno entre jazz e rock, marcado por momentos de improvisação e uma sensibilidade pop.

Miguel Nicolau (guitarra), Pedro Melo Alves (bateria) e Filipe Louro (baixo) formam o grupo Memória de Peixe e apresentam, em 2025, «III», o mais recente capítulo da sua discografia.

Já pisaram palcos como o Ancienne Belgique (Bélgica), L’Aéronef (França) ou Sala Apolo (Barcelona) e atuaram em festivais de renome como o Primavera Sound, Milhões de Festa, Liverpool Sound City, Coquetel Molotov (Brasil) ou Nilüfer Müzik Festivali (Turquia).

Carlos Bica Quarteto 11:11

Carlos Bica é um artista português de referência no jazz europeu. Já liderou vários projetos musicais, entre os quais o trio AZUL (com o guitarrista Frank Möbus e o baterista JimBlack), Diz, Single, Matéria-Prima, I Am The Escaped One e, o mais recente, Playing with Beethoven, nomeado pelo Preis der Deutschen Schallplattenkritik e pela Play – Prémios da Música Portuguesa, como Melhor Álbum de Jazz de 2023.

Para este projeto, Carlos Bica convidou o saxofonista José Soares, o vibrafonista Eduardo Cardinho e o guitarrista Gonçalo Neto, alguns dos mais talentosos e criativos músicos da nova geração.

A crítica refere a música de Carlos Bica como excitante, moderna e contagiante. É uma interpretação de referências de diferentes universos, desde a música erudita contemporânea à folk, rock, jazz ou músicas improvisadas.