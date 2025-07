UAlg integra projeto europeu que reforça o papel das universidades na promoção da sustentabilidade

A Universidade do Algarve é uma das instituições parceiras do projeto europeu ESDEUS, que pretende afirmar as universidades como líderes comunitários na educação para o desenvolvimento sustentável.

Numa era marcada por desafios ambientais, sociais e económicos sem precedentes, o projeto ESDEUS – European Universities as Community Leaders of the Education for Sustainable Development, coordenado pela Universidade da Baixa Silésia (DSW), na Polónia, reúne universidades de vários países europeus com o objetivo de transformar o papel do ensino superior, aproximando-o das comunidades e da ação climática e social. A Universidade do Algarve é a representante portuguesa neste consórcio, que integra também a Universidade de Gotemburgo (Suécia) e a Universidade de Milão-Bicocca (Itália).

Com início em 2023 e fim previsto para 2025, o projeto visa reforçar a capacidade das universidades para liderarem a transição para uma sociedade mais sustentável. A abordagem adotada inclui a revisão de currículos à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), o desenvolvimento de metodologias de ensino inovadoras (digitais e híbridas), a criação de redes de colaboração com comunidades locais e a identificação e disseminação de boas práticas de EDS em toda a Europa.

A ideia é clara: as universidades não podem ser torres de marfim. É fundamental que estejam abertas ao diálogo e à ação conjunta com atores externos, desde organizações da sociedade civil e autarquias, a escolas, empresas e cidadãos.

Até ao momento, o projeto já produziu dois artigos científicos com contributos relevantes. O primeiro apresenta análises qualitativas e quantitativas de documentos de universidades das cidades de Wrocław, Gotemburgo, Faro e Milão, reunindo práticas pedagógicas e ferramentas aplicadas ao ensino da sustentabilidade. O segundo baseia-se em entrevistas com partes interessadas, revelando as necessidades e expectativas das comunidades locais e sublinhando a importância das parcerias intersectoriais no sucesso das iniciativas de EDS.

Além da investigação, o ESDEUS promove workshops, projetos participativos, encontros com cidadãos e cursos online gratuitos sobre educação para o desenvolvimento sustentável, alargando o impacto para lá das fronteiras universitárias.

O objetivo final é ambicioso, mas necessário: mudar a cultura académica e tornar a sustentabilidade parte integrante da missão das universidades. O projeto procura ainda aumentar o envolvimento cívico dos estudantes, promover a aprendizagem ao longo da vida e fortalecer os laços entre o ensino superior e a sociedade.

O ESDEUS demonstra que a educação tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa, resiliente e sustentável e que as universidades, quando se abrem ao mundo, podem ser verdadeiros motores de mudança.

Mais informações sobre o projeto: https://www.dsw.edu.pl/esdeus