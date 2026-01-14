José Apolinário reeleito presidente da CCDR Algarve

José Apolinário foi reeleito Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) Algarve na eleição indireta realizada a 12 de janeiro de 2026, obtendo 356 votos favoráveis, o que corresponde a 75,91% dos 469 votos apurados.

Dos votos analisados, 86 foram em branco (18,34%) e 27 nulos (5,76%). A eleição decorreu nos termos da Lei Orgânica das CCDR, com a participação de 469 dos 500 eleitos locais da região.

No mesmo processo eleitoral, foi também eleito Vice-Presidente da CCDR Algarve o deputado Jorge Botelho, sendo que esta escolha foi realizada exclusivamente pelos Presidentes de Câmara Municipal.

A eleição do segundo Vice-Presidente, a ser realizada pelos membros não autarcas do Conselho Regional da CCDR Algarve, ainda se encontra por agendar.

Depois de conhecidos os resultados, José Apolinário realçou que o resultado “não é apenas pessoal, mas coletivo”, agradecendo “o trabalho desenvolvido ao longo dos últimos anos [que] só foi possível graças ao empenho e dedicação de uma equipa sólida e coesa, constituída pelos Vice-Presidentes José Pacheco, Elsa Cordeiro, Pedro Monteiro e o vogal executivo do Programa Regional ALGARVE 2030, Aquiles Marreiros”.

O presidente eleito sublinhou ainda que “a CCDR é hoje uma instituição mais preparada, mais articulada e mais próxima do território com uma equipa comprometida com o desenvolvimento do Algarve”.

Segundo José Apolinário, “independentemente da filiação partidária dos autarcas do Algarve, existe uma identificação com a singularidade da Região e quanto à necessidade de defender os seus interesses estratégicos num contexto nacional e europeu”.

José Apolinário é licenciado em Direito e conta com um percurso político e institucional vasto: foi Secretário de Estado das Pescas, Presidente da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal de Faro, Deputado na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, Presidente do Conselho de Administração da Docapesca e Diretor Geral das Pescas e Aquicultura.

É detentor da Medalha de Ouro da Câmara Municipal de Olhão e da Câmara Municipal de Faro, e encontra-se atualmente na liderança da CCDR Algarve.