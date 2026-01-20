Município de Faro avança com a segunda fase do projeto de marcação de percursos pedestres no concelho

O Município de Faro, através da Divisão de Promoção de Desporto e Juventude, está a avançar com a segunda fase do projeto de marcação de percursos pedestres no concelho.

Após a concretização da primeira fase, com a criação de três percursos em Santa Bárbara de Nexe, esta nova etapa contempla a marcação de trilhos em Estoi (Azinheiro e Bemposta), Montenegro e na cidade de Faro, com sinalética para o efeito, alargando assim a rede municipal de percursos acessíveis à população e visitantes.

Este conjunto de projetos, já em implementação pelos serviços municipais, tornou-se possível graças ao apoio orçamental do Orçamento Participativo de Faro, reforçando o envolvimento da comunidade na definição de prioridades para o território.

A execução da obra está a cargo da Floema, empresa de reconhecida reputação nacional na área da valorização de espaços naturais e turísticos, garantindo a qualidade técnica e a sustentabilidade dos trabalhos a desenvolver.

Concluída esta etapa, seguir-se-á uma terceira fase, a executar em parceria com a Almargem – Associação de Defesa do Património Cultural e Ambiental do Algarve, que permitirá a marcação e homologação de duas ligações à Via Algarviana, através dos concelhos vizinhos de Loulé e São Brás de Alportel, fortalecendo a integração de Faro na grande rede regional de percursos de natureza.

Com a implementação de todas as fases previstas, o concelho de Faro passará a dispor de mais de 100 quilómetros de percursos pedestres, posicionando-se como um dos concelhos com maior quilometragem de percursos sinalizados na região do Algarve.

Este investimento reforça a aposta do Município de Faro na promoção da atividade física, do lazer ativo e da valorização do património natural e cultural, respondendo à crescente procura de espaços de contacto com a natureza e de prática desportiva informal