Município com Voz estreia na RUA FM

A RUA FM estreia hoje o espaço “Município com voz” às 14h.

Criado no seguimento das eleições autárquicas, o “Município com Voz” convida os Presidentes de Câmara dos 16 concelhos algarvios, para uma entrevista centrada no balanço inicial do mandato, nos objetivos definidos para 2026 e nas perspetivas para o restante ciclo autárquico.

A primeira entrevista conta com Hugo Pereira, Presidente da Câmara Municipal de Lagos, e será transmitida na emissão da RUA FM, em 102.7 e em rua.pt, às 14h.

Todas as entrevistas do “Município com Voz” serão emitidas na programação da RUA e posteriormente disponibilizadas nas plataformas digitais da rádio.

