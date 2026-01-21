‘O fair-play joga em casa’ em Loulé

A Associação de Futebol do Algarve (AFA) deu início ao périplo de adesão à campanha ‘O fair-play joga em casa’, uma iniciativa que pretende envolver os 16 municípios algarvios e os respetivos clubes filiados na promoção dos valores da ética e do respeito no desporto.

No âmbito desta ação, realizou-se na passada segunda-feira, dia 19, uma sessão no Salão Nobre do Município de Loulé, que reuniu representantes dos clubes do concelho. Após a assinatura do compromisso por parte da autarquia, os clubes formalizaram igualmente a sua adesão à campanha, recebendo os diplomas e bandeiras que simbolizam o envolvimento nesta iniciativa.

A cerimónia contou com a presença de Telmo Pinto, presidente da Câmara Municipal de Loulé, e de João Pedro Gomes, presidente da Associação de Futebol do Algarve, que sublinharam a importância de reforçar os valores do fair-play dentro e fora dos recintos desportivos.

A campanha ‘O fair-play joga em casa’ pretende lembrar que o respeito, a ética e a lealdade não se limitam às quatro linhas, estendendo-se aos clubes, às bancadas e ao comportamento individual de todos os intervenientes no fenómeno desportivo. A iniciativa apela à responsabilidade de atletas, treinadores, dirigentes e adeptos, incentivando-os a transformar cada espaço ligado ao futebol num verdadeiro exemplo de boas práticas.

Com esta ação, a AFA reforça o seu compromisso em promover um desporto mais justo, formativo e agregador, onde a maior vitória é sempre a da conduta exemplar.