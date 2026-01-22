UAlg: João Ministro vence prémio Alumni

João Ministro é o vencedor do Prémio Carreira Alumni 2025 da Universidade do Algarve, distinção que reconhece um percurso profissional de excelência ligado à conservação da natureza, à valorização do património natural e cultural e ao desenvolvimento sustentável do território algarvio.

A cerimónia de entrega do Prémio realiza-se no dia 29 de janeiro, às 17h00, no Anfiteatro Verde da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT), Campus de Gambelas, e será presidida pela Reitora da UAlg, Alexandra Teodósio.

Residente em Loulé, de onde também é natural, João Ministro ingressou em Engenharia do Ambiente na Universidade do Algarve em 1993, tendo concluído o curso em 2000. Desde o início dos anos 90 que desenvolve trabalho na área da conservação da natureza, nomeadamente através da Associação Almargem, onde coordenou várias iniciativas regionais ligadas ao ecoturismo e ao desenvolvimento regional, com especial enfoque nos territórios rurais e do interior.

Entre 2000 e 2004, esteve ligado ao ICNF (Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas), coordenando um projeto Life-Natureza dedicado à conservação de aves aquáticas nas salinas do Estuário do Sado. No Algarve, entre 2004 e 2010, geriu e implementou a Via Algarviana, período em que impulsionou projetos estruturantes como o Festival de Observação de Aves de Sagres, a estratégia regional para o desenvolvimento do ecoturismo no interior e o plano de ação para o turismo ornitológico no Algarve.

Em 2010, fundou a Proactivetur, empresa dedicada ao turismo responsável e à valorização do património regional. Desenvolveu e coordenou o Projeto Querença (2011–2015), focado no empreendedorismo jovem em meio rural, e iniciou em 2013 a gestão do Projeto TASA, orientado para a preservação e valorização do artesanato algarvio. Em 2017, cofundou a Cooperativa QRER, dedicada ao desenvolvimento de territórios de baixa densidade.

Ao longo do seu percurso, esteve ainda na origem de projetos como o Loulé Criativo, o Festival de Caminhadas do Ameixial e o Festival de Turismo Criativo do Algarve, tendo coordenado estudos e publicações, entre os quais o “Red Book – Lista vermelha das Atividades Artesanais Algarvias”, distinguido com o Prémio Manuel Gomes Guerreiro pela Universidade do Algarve. Mantém também o seu espírito ativista em torno de causas ambientais, colaborando voluntariamente com diversas organizações não-governamentais, como a Associação Almargem e a Associação Rota Vicentina.

Com esta distinção, a Universidade do Algarve reconhece o contributo de João Ministro para a promoção de modelos de desenvolvimento sustentável e para a valorização integrada do património natural e cultural da região.