A feira “EMPREGA +” está de volta a Quarteira

No próximo dia 29 de janeiro, irá ter lugar mais uma edição da feira “EMPREGA+”, em Quarteira das 10h às 18h, na Escola EB2,3 D. Dinis com entrada livre.

O evento é organizado pela Câmara Municipal de Loulé, em parceria com a Junta de Freguesia de Quarteira, a Associação de Empresários Por Quarteira, a Associação dos Empresários do Algarve, o NERA – Associação Empresarial da Região do Algarve e o Instituto de Emprego e Formação Profissional – IEFP, I.P.

A “EMPREGA+ 2026” conta com cerca de 40 entidades e empresas participantes, com um conjunto alargado de ofertas de emprego, estágios e ações de formação, tendo como objetivo promover a empregabilidade no concelho, através da disponibilização de ofertas de emprego, estágios e formação, bem como ações de recrutamento.

O evento representa, também, uma oportunidade para os desempregados, jovens à procura do primeiro emprego, bem como para os profissionais em busca de um novo desafio.