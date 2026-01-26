Estão abertas as candidaturas ao Programa Apoio à Produção Audiovisual – Loulé 2026

Estão abertas, até ao dia ao final de fevereiro, as candidaturas ao Programa de Apoio à Produção Audiovisual – Loulé 2026, promovido pela Câmara Municipal de Loulé, através do Loulé Film Office, com o objetivo de impulsionar a criação cinematográfica e audiovisual no concelho.

Este mecanismo de apoio pretende estimular o crescimento do sector na região, valorizar o trabalho dos profissionais locais e reforçar a projeção de Loulé enquanto território de acolhimento e criação audiovisual, tanto a nível nacional como internacional, com impacto direto na dinamização da economia local. O montante total atribuído pela Autarquia é de 120 mil euros, prevendo-se a seleção e financiamento de cinco projetos.

Este apoio obedece a três tipos de categorias: secção Indústria, secção Território (contemplado o apoio a 5 projetos de Obras Audiovisuais de Longa Duração) e secção Curtas-Metragens (contemplado o apoio a 4 curtas).

A secção Indústria privilegia projetos com relevância artística e conceptual que assegurem a participação significativa de profissionais residentes no Algarve, exigindo que pelo menos metade da equipa técnica e artística tenha residência na região, promovendo assim a continuidade e a fixação de talento local.

A vertente Território destina-se a apoiar obras que se centrem no concelho de Loulé, destacando o seu património material e imaterial e contribuindo para uma representação criativa e singular do território, reforçando a sua visibilidade e identidade cultural. Já no apoio às Curtas-Metragens, os candidatos devem residir na região do Algarve e o projeto tem de ser produzido maioritariamente no Município de Loulé.

Podem ser submetidas propostas nas áreas de longa-metragem de ficção, longa-metragem documental, animação em média ou longa-metragem, bem como séries concebidas para televisão ou outras plataformas audiovisuais.

As candidaturas estão abertas até ao final de fevereiro, devendo os interessados consultar o regulamento e as condições de participação disponíveis em www.cm-loule.pt