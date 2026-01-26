Município de Faro associa-se à SIC Esperança no projeto “Programar o futuro”

O Município de Faro, em parceria com a SIC Esperança, está a promover a abertura de inscrições para a nova edição do projeto “Programar o Futuro”. Esta iniciativa, financiada pela Google e a que a Autarquia se associa pela quarta vez, é uma oportunidade gratuita de formação dirigida a jovens até aos 30 anos, com o objetivo de desenvolver competências nas áreas da programação, código e robótica.

Esta formação pretende dotar os participantes de novas competências técnicas e transversais, apoiada por recursos especializados, como computadores portáteis, tablets, entre outros, além de acompanhamento técnico e pedagógico contínuo.

Ao longo da formação, que terá grande componente prática, os participantes irão desenvolver pensamento computacional, aprender programação em “Scratch” e “Python”, explorar robótica educativa e tecnologia de sensores, trabalhar competências como comunicação, trabalho em equipa ou ainda reforçar competências digitais e pedagógicas.

As inscrições estão abertas até dia 12 de fevereiro, através do seguinte link. A formação decorrerá aos sábados, entre as 09h30 e as 13h30, com início no dia 14 de fevereiro, e vai decorrer no Gabinete de Bairro, localizado na Rua José Rosário Silva, n. 56, e m Faro, contando com certificação do Instituto Politécnico de Setúbal e possibilidade de estágio remunerado de 12 horas.

Mais informações sobre este projeto podem ser obtidas no sítio online da Sic Esperança (https://sicesperanca.org/) ou da Divisão de Intervenção Social e Políticas Participativas da Câmara Municipal de Faro, via telefone (289870869) ou e-mail (dis@cm-faro.pt).