3ªedição do Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa com candidaturas abertas

A Associação Portuguesa de Escritores (APE) anuncia a abertura da 3.ª edição do Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa APE | Câmara Municipal de Faro.

O período de candidaturas ao Grande Prémio de Poesia António Ramos Rosa – APE | Município de Faro, termina no próximo dia 13 de fevereiro.

Este prémio, patrocinado pelo Município de Faro, destina-se a distinguir, anualmente, um livro de poesia em língua portuguesa, publicado em primeira edição.

Podem concorrer obras publicadas em 1.ª edição no ano de 2025, devendo ser enviados ou entregues seis exemplares de cada título até ao dia 13 de Fevereiro de 2026, de acordo com o regulamento em vigor.

O valor monetário do prémio é de 12.500 euros e, de acordo com o regulamento, não são aceites obras póstumas, antologias, obras completas nem e-books.

O regulamento integral do prémio pode ser consultado no site da Associação Portuguesa de Escritores, em: www.apescritores.pt.

Para mais informações, os interessados poderão contactar a APE através do endereço eletrónico: info@apescritores.pt .