‘O fair-play joga em casa’ une quatro Selecionadores Nacionais

Promovida pela Associação de Futebol do Algarve, a campanha ‘O fair-play joga em casa’ já uniu os Selecionadores Nacionais de Futebol, Futsal (masculino e feminino) e Futebol de Praia. Roberto Martínez, Jorge Braz, Luís Conceição e Mário Narciso assumem o papel de embaixadores de uma iniciativa que promove a ética e os valores no desporto.
Mais Embaixadores serão anunciados brevemente.
A campanha lembra-nos que o respeito e os bons comportamentos não pertencem apenas aos campos mas acompanham-nos em qualquer lugar. A ‘casa’ pode ser o clube, o recinto de jogo, as bancadas, ou até o espaço interior de cada um, onde se decide agir com empatia e lealdade. Jogar em casa significa transformar qualquer ambiente num lugar de boas práticas, onde a vitória maior é a da conduta exemplar.
Clique aqui para saber mais sobre a campanha.