Emprego: Mais de 90 empresas e centenas de vagas na Feira de Emprego do Turismo em Vilamoura

O Centro de Congressos do Algarve, em Vilamoura, recebe no próximo dia 6 de fevereiro a Feira de Emprego do Turismo, o maior certame de emprego no setor do Turismo em Portugal, organizada pela Bolsa de Empregabilidade. O evento contará com mais de 90 empresas que irão apresentar centenas ofertas de emprego na região, a todos os interessados.

Neste evento estão já confirmados: Carlos Abade, Presidente do Conselho Diretivo do Turismo de Portugal; André Gomes, Presidente da Entidade Regional de Turismo do Algarve; Telmo Pinto, Presidente da Câmara Municipal de Loulé; e, ainda, Hugo Gonçalves, General Manager no Tivoli Marina Vilamoura Resort. A iniciativa volta a contar este ano com o apoio institucional do Turismo de Portugal e o apoio da Entidade Regional de Turismo do Algarve e do parceiro local Câmara Municipal de Loulé, bem como da merytu, enquanto main sponsor.

No Algarve estarão presentes mais de 90 empresas do setor da Hospitality e Turismo. Entre as insígnias confirmadas, especial destaque para a ANA – Aeroportos de Portugal, McDonald’s, TUI – Agências de Viagens, Casa de Sada Beach Resort Algarve, Curio Collection by Hilton ou Victoria Golf Resort & SPA, assim como outras empresas de âmbito mais regional. Em conjunto, apresentarão várias centenas de ofertas de emprego na área de Hotelaria, Restauração, Cozinha/Pastelaria, Operadores Turísticos, Agências de Viagem, Animação Turística, Housekeeping e Recursos Humanos.

No período da manhã será dada especial atenção aos alunos do ensino secundário, profissional e universitário (entre as 10h00 e as 13h00), enquanto o período da tarde (das 14h00 às 17h30) será dedicado ao público em geral. De forma a tornar o dia mais profícuo, irá realizar-se uma dinâmica muito bem recebida em anteriores edições, as Speed Interviews. Estas têm como objetivo criar um momento com empresas participantes das feiras físicas e candidatos qualificados no Turismo, que serão pré-selecionados por nós.

A Bolsa de Empregabilidade celebra este ano o seu 10º aniversário. E a Feira de Emprego do Turismo é a demonstração cabal do papel relevante desenvolvimento ao longo desta década, na divulgação do setor e na criação de sinergia entre empresas, profissionais e candidatos.

Para poderem participar, os interessados deverão inscrever-se no site do evento, aqui.

Todas as inscrições estão sujeitas a confirmação pela organização, que se reserva o direito de encerrá-las a qualquer momento caso a lotação do espaço seja atingida. De reforçar que a Feira de Emprego do Turismo não terá inscrições efetuadas à porta. Apenas os interessados que se tenham inscrito previamente no site oficial da Feira de Emprego do Turismo, poderão entrar ao evento de Vilamoura.