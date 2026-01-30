Estádio Algarve: Inscrições abertas para a Festa do Futebol Feminino

A fase regional da Festa do Futebol Feminino terá lugar no Estádio Algarve, no dia 15 de abril, entre as 14h00 e as 18h00.

Esta iniciativa aberta ao público, com entrada gratuita, destina-se a promover o futebol feminino, permitindo a participação de equipas femininas dos escalões sub11, sub13 e sub15, bem como de escalões inferiores inseridos em projetos complementares para a promoção da modalidade.

As equipas vencedoras desta fase regional apurar-se-ão para a fase nacional, que contará com a presença de treinadores(as) nacionais, jogadoras das seleções nacionais e coordenadores(as) técnicos(as) das diferentes associações de futebol do país.

As jogadoras podem inscrever-se através da sua escola ou clube ou diretamente pela Associação de Futebol do Algarve, mediante o envio da ficha de inscrição para o e-mail afaselecoes@afalgarve.pt, onde também poderão obter mais informações.