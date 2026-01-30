PSP de Faro torna-se Embaixadora da campanha “O fair-play joga em casa”

A TUA RÁDIO NO SUL - 102.7FM

O Comando Distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública associa-se à promoção das boas práticas no desporto e é o mais recente embaixador da campanha da Associação de Futebol do Algarve (AFA) “O fair-play joga em casa”.

A AFA desenvolve, no exercício da sua atividade, diversas diligências em estreita colaboração com as forças de segurança. Recentemente, inclusive, a Direção da AFA reuniu com a PSP, a GNR e a Cruz Vermelha Portuguesa para fortalecer sinergias em prol dos filiados e reforçar as dinâmicas de parceria para eventos futuros. A sessão teve foco em matérias tais como o desenvolvimento de ações de sensibilização dirigidas a agentes desportivos e gestores de segurança, a realização de avaliações de segurança dos recintos desportivos e a colaboração nas avaliações de risco dos jogos, entre outras iniciativas.

De recordar que que já foram anunciados como Embaixadores o Presidente da Liga Portugal, Reinaldo Teixeira, e os Selecionadores Nacionais Roberto MartínezJorge BrazLuís Conceição e Mário Narciso.

 

 

Sabe mais sobre a campanha aqui: https://tinyurl.com/3b83h8y2.

