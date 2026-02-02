VRSA recebe Torneio Internacional UEFA Sub-16

O município de Vila Real de Santo António vai acolher o Torneio de Desenvolvimento UEFA Sub-16, conhecido como Torneio das 4 Nações, de 4 a 17 de fevereiro, trazendo à cidade jovens promessas do futebol internacional nos escalões feminino e masculino.

No Estádio Municipal do Complexo Desportivo de Vila Real de Santo António, as equipas femininas da Alemanha, México, Países Baixos e Portugal entram em campo já a 4 de fevereiro. No escalão masculino, as selecções da Alemanha, Japão, Países Baixos e Portugal disputam os jogos a partir de 12 de fevereiro.

A organização do torneio está a cargo da Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Câmara Municipal de Vila Real de Santo António e o Complexo Desportivo local. A entrada para o público é livre, permitindo aos espectadores acompanharem gratuitamente as partidas.

Este evento atrai anualmente dezenas de olheiros dos principais clubes europeus, representando uma oportunidade única para os jovens jogadores mostrarem o seu talento e conquistarem futuras integrações em equipas de topo.

O calendário do torneio feminino inicia-se a 4 de fevereiro com os jogos México–Alemanha às 13h00 e Portugal–Países Baixos às 16h00. No dia 6, jogam Alemanha–Países Baixos às 12h00 e Portugal–México às 15h00. O encontro Países Baixos–México está marcado para 9 de fevereiro às 11h00, seguido do jogo Alemanha–Portugal às 14h00 do mesmo dia.

Quanto ao torneio masculino, decorre entre 12 e 17 de fevereiro. No dia 12, às 13h00, Portugal defronta o Japão e, às 16h00, joga-se Países Baixos–Alemanha. A 14 de fevereiro, às 13h00, Japão enfrenta Alemanha e às 16h00 Portugal joga contra Países Baixos. O torneio termina a 17 com os confrontos Países Baixos–Japão às 12h00 e Alemanha–Portugal às 15h00.