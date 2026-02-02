Teatro das Figuras dedica 2026 às novas tecnologias e mantém aposta nas coproduções

Depois de um ano que superou recordes, o Teatro das Figuras prepara para 2026 uma programação eclética, pensada para todos os segmentos de público, e dando palco às diversas artes performativas. O advento das novas tecnologias e em especial da Inteligência Artificial será o mote deste ano, com um conjunto de eventos dedicados e uma conferência soburdinada ao tema.

Em 2025, quando se assinalou o 20.º aniversário do Teatro das Figuras, pelos eventos organizados dentro e fora de portas passaram mais de 69 mil espetadores, num total de 168 sessões, das quais 39 tiveram lotação esgotada. O ano ficou ainda marcado por 7 estreias e 26 coproduções.

Para 2026, Gil Silva afirma que “todos os anos o Teatro tem um mote de programação e em 2026 será o advento das novas tecnologias e da Inteligência Artificial, pois queremos debruçar-nos sobre o modo como a Inteligência Artificial se articula com as artes e a criação artística, bem como refletir sobre os novos paradigmas que estão a surgir, como questões relativas ao direito autoral, propriedade intelectual, entre outros”, explica.

A programação do Teatro das Figuras divide-se em vários eixos, um dos quais as coproduções, que continuam a ser uma das fortes apostas da programação.

Para 2026 destacam-se as coproduções com a ArQuente em “Paraíso meu Paraíso”, uma performance com criação de Lígia Soares; com a C4M4 A.C. em “A Luminosa Violência da Perfeição”, com coreografia de Daniel Matos, e cuja estreia será no Teatro das Figuras; com a ACTA – A Companhia de Teatro do Algarve, com “Petróleo”, texto vencedor do Prémio Novas Dramaturgias José Louro; com o Theatro Circo de Braga, no concerto “Maria João, André Mehmari & Carlos Bica”, a assinalar o 21.º aniversário do Teatro das Figuras; com a coreógrafa Despina Sanida Crezia na estreia absoluta de “Off, Off, Off”; com a Rede Azul em “Corpo do Corpo”, da AORCA; com a casaBranca na estreia do espetáculo “Tecno-Zombies”, uma criação com assinatura de Ana Borralho e João Galante e com a Companhia Olga Roriz na estreia do espetáculo “Oásis”.

Outro dos eixos programáticos são os ciclos, nomeadamente o Ciclo Grande Solistas, um conjunto de quatro concertos numa parceria com a Orquestra do Algarve, o novo ciclo de música “Noites à Margem”, com um formato diferente do habitual, um ciclo dedicado ao Fado, com os concertos de Camané, Gisela João, Carminho e Sara Correia, a 10.ª edição do festival “Os Dias Do Jazz”, a decorrer no mês de maio, e ainda o festival de dança, “Dance, Dance, Dance”, a ter lugar em setembro.

No âmbito da Mediação Cultural & Pensamento, o Teatro das Figuras vai dar continuidade ao projeto “Os Invisíveis”, que iniciou no ano anterior e prossegue, em 2026, direcionado a outro público; vai realizar o ZOOM – Encontro de Mediação Cultural, nos dias 22 e 23 de abril; o ciclo de conversas “Em que é que as artes contribuem para a minha felicidade”; diversos espetáculos direcionados para a comunidade escolar, alguns deles a acontecer em algumas escolas do concelho; e por último, uma conferência dedicada ao mote da programação, que terá lugar em novembro.

A par das propostas já enunciadas, o Teatro das Figuras vai ser palco de várias dezenas de espetáculos em diversas áreas artísticas, entre os quais os concertos These New Puritans (12 de fevereiro), Avishai Cohen Quintet (7 de março), Sérgio & Os Assessores (11 de abril) e Tommy Guerrero (18 de junho); as peças de teatro “O Figurante”, por Mateus Solano (20 de março), “Falsas Histórias Verdadeiras: Uma Pina Colagem” pelo Teatro Nacional de São João numa encenação de Victor Hugo Pontes (8 de maio), “Quinteto de Morte”, com Florbela Queiróz e José Raposo (5 a 7 de junho) e “ARTE” com Cristovão Campos, Nuno Lopes e Rui Melo (22 e 23 de outubro); na dança destacam-se os espetáculos “Paraíso de los Negros” da Compañía María Pagés (10 de abril) e “O que se abre em nós” de Sofia Dias e Vitor Roriz (29 de maio); e a ópera “Um Baile de Máscaras”, de Giuseppe Verdi, pelo Teatro Nacional de São Carlos (7 de novembro).

O Teatro das Figuras continua a levar a sua programação fora de portas e regressa, em 2026, com o “Abordo”, um conceito que leva um artista/grupo a atuar nas ilhas-barreira, e com um formato com o qual o nosso público já está familiarizado – os Diálogos Musicais, a acontecer no Largo da Sé, a 14 de agosto, com Júlio Resende e um convidado. Este ano volta a ser coorganizador dos Festival F e Festival Açoteias.

Para o ano de 2026 os objetivos são claros para o Presidente do Conselho de Administração do Teatro Municipal de Faro, António Miguel Pina, que salienta “a afirmação deste espaço como o principal espaço de programação cultural a sul do Tejo, sendo uma das principais referências do setor no país”.

Podes saber mais informações sobre a programação do Teatro das Figuras no site do Teatro e também na rubrica Figuras em Cartaz da RUA FM.