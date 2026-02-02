Mérito académico volta a ser premiado na UAlg com nova edição das Bolsas de Excelência

A Universidade do Algarve volta a premiar o mérito académico com a 14.ª edição das Bolsas de Excelência, numa cerimónia marcada para 5 de fevereiro, às 16h00, no Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos, no Campus de Gambelas.

No ano letivo 2025/2026, são atribuídas 96 bolsas, que garantem o pagamento total da propina do 1.º ano (697 euros) em Licenciatura e/ou Mestrado Integrado. A iniciativa mobiliza 54 empresas e entidades, reunindo um apoio monetário de 66 912,00€.

Criadas em 2012/13, as Bolsas de Excelência já distinguiram 870 estudantes, ultrapassando um apoio global de 690 mil euros, num gesto continuado de reconhecimento do trabalho e do desempenho dos melhores alunos.

São premiados os estudantes que ingressaram na UAlg pelo Concurso Nacional de Acesso, em primeira opção, com nota igual ou superior a 17 valores, bem como os estudantes com a melhor nota de entrada em cada curso, desde que a candidatura tenha sido igual ou superior a 15 valores, de acordo com o regulamento.

Com esta iniciativa, a UAlg pretende motivar os melhores alunos para que prossigam a sua formação nesta Academia, facultando-lhes um ensino de qualidade. Esta iniciativa, inserida num quadro de responsabilidade social, representa um importante sinal de reconhecimento do mérito pelo trabalho desenvolvido por estes alunos, para além de constituir uma significativa ajuda para as famílias suportarem os encargos com os seus educandos

Uma vez que a lotação do Grande Auditório Caixa Geral de Depósitos se encontra esgotada devido ao elevado número de estudantes premiados e de bolsas atribuídas, a sessão é transmitida online, através do Facebook e do Youtube da Universidade do Algarve

Toda a informação sobre as Bolsas de Excelência 2024/2025 pode ser consultada aqui.