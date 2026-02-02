Munícipio de Faro faz recolha para ajudar afetados da Depressão Kristin

O Município de Faro está a promover uma recolha de material para apoiar as populações mais afetadas pela tempestade Kristin.

Podes doar lonas e mangas de plástico para proteção de equipamentos e telhados, assim como materiais de construção, ferramentas e instrumentos para reconstrução.

A recolha está a ser feita até às 17h desta quarta-feira, dia 4 de fevereiro, no quartel da Companhia de Sapadores Bombeiros de Faro.

Mais detalhes nas redes sociais do munícipio da cidade.