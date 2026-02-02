UAlg lança recursos audiovisuais de suporte à Saúde Mental e Bem-Estar

Com o objetivo de promover a literacia em saúde mental e sensibilizar a comunidade académica para o autocuidado e a prevenção, a Universidade do Algarve passa a disponibilizar, de forma regular e acessível, recursos digitais orientados para a promoção do bem-estar psicológico, através de conteúdos audiovisuais e materiais informativos de apoio, integrados na estratégia institucional de promoção da saúde mental no ensino superior.

A Universidade do Algarve (UAlg), no âmbito do WeCare@UAlg – Programa para a Promoção da Saúde Mental no Ensino Superior, cofinanciado pela Direção-Geral do Ensino Superior, lança os “Recursos Audiovisuais de Suporte à Saúde Mental e Bem-Estar”, uma iniciativa de literacia e promoção do bem-estar psicológico, pensada para reforçar o autocuidado, a prevenção e a sinalização precoce junto da comunidade académica. Enquadrada numa resposta institucional baseada em evidência, alinhada com o modelo Stepped Care e com práticas de promoção e prevenção (nível 1), a divulgação regular de conteúdos visa facilitar o acesso a estratégias práticas e fiáveis para lidar com desafios frequentes do percurso académico e pessoal, promovendo hábitos saudáveis, autorregulação emocional e uma tomada de decisão informada sobre quando e como procurar apoio.

No âmbito deste projeto, serão disponibilizados mensalmente dois vídeos, cada um acompanhado do respetivo folheto de apoio, com o propósito de consolidar as mensagens essenciais e de as operacionalizar em orientações objetivas e facilmente aplicáveis no quotidiano. Os conteúdos serão desenvolvidos numa lógica psicoeducativa e de intervenção de baixa intensidade, assegurando acessibilidade à comunidade académica, e reforçando, de forma complementar, o conjunto de respostas previamente promovidas pelo WeCare@UAlg.

Os vídeos e folhetos encontram-se disponíveis para consulta na página do WeCare@UAlg, no portal da Universidade do Algarve, onde o repositório agrega recursos de autocuidado e autoajuda, bem como informação sobre iniciativas e serviços de suporte na área da saúde mental e bem-estar. Em paralelo, os vídeos são igualmente disponibilizados no canal de YouTube da Universidade do Algarve, garantindo acesso simples e contínuo aos conteúdos em formato audiovisual.

Com este lançamento, a UAlg reforça o compromisso de promover uma cultura institucional de prevenção, bem-estar e saúde mental positiva, ampliando o acesso a recursos de qualidade e contribuindo para uma comunidade académica mais informada, capacitada e apoiada.

Para além dos recursos disponibilizados, mantêm-se disponíveis serviços de promoção de saúde mental e bem-estar, abertas à comunidade académica, designadamente consultas de Psicologia, de Higiene do Sono, de Nutrição e de Medicina Geral e Familiar pelos Serviços de Saúde dos Serviços de Ação Social da UAlg e pelo Serviço de Psicologia, garantindo um acompanhamento integrado e multidisciplinar do bem-estar físico e psicológico.