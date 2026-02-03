Associação Oncológica do Algarve promove 1ª Gala ‘Artes com Propósito’

No próximo dia 4 de fevereiro, data em que se assinala o Dia da Prevenção e Sensibilização das doenças Oncológicas, o Conservatório Regional do Algarve Maria Campina, em Faro, será o cenário da 1ª Gala ‘Artes com Propósito’. O evento, organizado pela Associação Oncológica do Algarve (AOA), espera esgotar a sua lotação de 404 lugares, afirmando-se como um dos momentos mais significativos de solidariedade e cultura na região.

A Arte como Linguagem de Esperança A Gala ‘Artes com Propósito’ nasce da convicção de que a arte e a cultura são ferramentas fundamentais de resiliência e bem-estar. O programa da noite foi desenhado para celebrar a vida, unindo momentos musicais, dança e artes plásticas numa narrativa de superação.

O evento honra o legado do fundador, Dr. Santos Pereira, cuja visão humanista continua a guiar a AOA. Este espírito de missão perpetua-se hoje na entrega de Maria de Lurdes, Maria José Pires, Jaime Ferreira, Virgínia Canário e Luísa Santos, que, com verdadeira vocação e sentido de serviço, têm sido o motor da instituição. Graças a esta dedicação, a AOA dispõe agora de duas unidades móveis para o Rastreio do Cancro da Mama e mobiliza a comunidade para o seu próximo grande desígnio: a construção da Casa Flor das Dunas.

Destaques do Evento:

Exposição da Resiliência: Exposição de obras de arte de artistas do Algarve, trabalhos dos alunos da Escola de Artes Plásticas para Crianças, única no Algarve (e talvez no país!) dentro do seu género, pela orientação da professora Vanessa Barreto; e sua mãe Stela Barreto; artista e colaboradora AOA Lia Rodrigues, artista Daniela Guerreiro; artistas membros da Associação 289.

Catering Solidário: Confeccionado por voluntários, com foco na alimentação saudável.

Envolvimento Comunitário: Acolhimento dos alunos do 9ºC da Escola D. Afonso III; colaboração dos pais desses alunos para a confeção de bolos; voluntários AOA e da UAlg; Participação ativa de alunos do Conservatório; Criação Coreográfica “6 sentidos” de Patrícia Elias, Psicóloga Clínica e coreógrafa, interpretada por sócios da Aoa em diferentes processos/fases do cancro, com o apoio de Contemporâneo Fusion; atuação Real Tuna Infantina.

“Esta noite é uma afirmação da força da nossa comunidade e da missão da AOA”, refere a Dra. Maria de Lurdes Pereira, Presidente da Direção. “Ao celebrarmos o Dia da Prevenção e Sensibilização das Doenças Oncológicas com arte, estamos a dizer a cada utente e a cada família que a resiliência é um caminho que percorremos juntos.”